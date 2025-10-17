В Самарканде встретились главы органов безопасности и разведслужб стран СНГ

17 октября 2025 года в г. Самарканде состоялось очередное ХХI заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности, сообщает Исполнительный комитет СНГ.

В мероприятии приняли участие делегации специальных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызcтана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



На встрече рассмотрены итоги взаимодействия за прошедший год, обсуждены актуальные вопросы координации усилий спецслужб в вопросах противодействия международным деструктивным силам, нацеленным на подрыв внутриполитической стабильности в государствах Содружества.

Главы делегаций специальных ведомств высказались за продолжение диалога по вопросам безопасности в интересах стабильного и поступательного развития стран СНГ.



По итогам мероприятия подписан меморандум, в котором подтверждена необходимость дальнейшего совершенствования сложившегося механизма взаимодействия, расширения форм и направлений сотрудничества по защите государственных интересов и обеспечению безопасности стран СНГ от внешнего негативного влияния.

Меморандум XXІ заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности



Участники Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности, рассмотрев вопросы повестки дня заседания, отмечают возрастающую активность внешних сил, нацеленную на стимулирование деструктивных процессов на пространстве Содружества и разрушение традиционных разноплановых партнерских связей между странами-участниками СНГ. При этом прослеживаются намерения внерегиональных игроков по дестабилизации обстановки в ряде государств Содружества.



В ходе заседания акцентирована линия внешних сил на воспрепятствование углублению интеграционных процессов в рамках СНГ, дискредитацию роли Содружества в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности.



Отмечена сохраняющаяся угроза со стороны получающих поддержку извне различного рода неправительственных организаций. Дополнительную опасность представляет активное задействование внерегиональными игроками террористических группировок и экстремистских структур для достижения своих целей.



В этих условиях участники Совещания выступают за активизацию совместных усилий по противодействию внешним угрозам государствам Содружества, интенсификацию работы механизма партнерских связей различным направлениям сотрудничества в целях обеспечения безопасности и защиты государственных интересов стран СНГ. ///nCa, 17 октября 2025 г.