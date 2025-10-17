В Кыргызстане прошла 3-я Встреча секретарей советов безопасности / советников по национальной безопасности в формате Центральная Азия и Индия

16 октября, в Бишкеке, под председательством секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики Бактыбека Бекболотова состоялась третья Встреча секретарей советов безопасности / советников по национальной безопасности в формате Центральная Азия и Индия.

Данный многосторонний формат является продолжением широкого регионального взаимодействия в интересах мира и укрепления стабильности, а также служит уникальной площадкой для обмена мнениями по ключевым вопросам безопасности.

В своем выступлении Бекболотов отметил, что самое ценное для этой встречи – это схожесть в оценках обстановки и степени влияния вызовов и угроз на состояние региональной и национальной безопасности.

Современные международные политические обстоятельства во многом являются главным сдерживающим фактором для эффективного взаимодействия и плодотворного сотрудничества. Повсеместная потеря доверия, санкционное давление и геополитическое соперничество замедляют реализацию совместных проектов.

В ответ на это, находясь на прочном фундаменте безопасности и стабильности, стратегическое видение и активная дипломатия могут стать необходимыми инструментами для углубления экономических и культурных связей.

Сотрудничество должно носить всеобъемлющий характер. Требуется включать не только военную и правоохранительную составляющую, но и культурное взаимодействие, гуманитарные обмены, расширение образовательных программ и совместные инициативы в области науки и технологий.

***

По сообщению Министерства иностранных дел Индии, национальный совет по безопасности Шри Аджит Довал принял участие во встрече вместе с секретарями/советниками по национальной безопасности Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. Республику Таджикистан представлял заместитель секретаря Совета Безопасности.

В ходе встречи стороны подтвердили важность регулярного диалога с учетом меняющегося характера вызовов безопасности. Они обсудили пути укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом, радикализацией, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Участники подчеркнули важность безопасности и стабильности в Афганистане для региона. Они согласились тесно сотрудничать с Афганистаном в решении проблем безопасности, а также в областях взаимодействия и экономического развития, которые могли бы стать основой долгосрочной стабильности.

Достигнут консенсус по поводу уделения приоритетного внимания расширению взаимодействия между Индией и странами Центральной Азии. Секретари/НСБ также договорились расширить сферу сотрудничества в рамках этого формата, включив в нее такие области, как цифровая связь и инфраструктура, искусственный интеллект и другие новые технологии, а также сотрудничество в космической сфере.

Встреча с Президентом Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 16 октября, принял секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии и советника Премьер-министра Республики Индия по национальной безопасности.

В ходе встречи обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и противодействия актуальным угрозам и вызовам.

Жапаров подчеркнул, что в условиях напряженной международной обстановки важнейшим фактором устойчивого развития становится сохранение мирных и дружественных отношений со всеми государствами. А наряду с терроризмом и экстремизмом, странам все больше угрожают такие транснациональные вызовы, как незаконная миграция и киберугрозы.

«В этой связи хочу особо подчеркнуть: эффективно противостоять терроризму транснационального характера можно только совместными усилиями», – сказал Садыр Жапаров.

Он также обозначил ряд ключевых направлений совместного взаимодействия. В том числе акцент на борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействие транснациональной преступности и незаконному обороту наркотиков, скоординированный ответ в сфере кибербезопасности, а также просветительские и образовательные программы среди молодежи и населения.

В свою очередь, секретари Советов безопасности стран Центральной Азии и советник Премьер-министра Индии по национальной безопасности выразили готовность укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество. А также отметили востребованность диалога в формате «Центральная Азия – Индия» в современных условиях.

Секретари Совбезов также подчеркнули необходимость разработки скоординированного подхода к решению вопросов в сфере безопасности. ///nCa, 17 октября 2025 г.