Президент Туркменистана принял Заместителя Премьер-министра Казахстана: Акцент на торгово-экономическое и транспортное сотрудничество

17 октября 2025, Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя Премьер-министра – руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан Галымжана Койшыбаева.

В начале встречи Койшыбаев передал приветствия от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на имя главы Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа.

Адресовав ответные приветствия, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придаёт большое значение расширению партнёрства с Казахстаном.

Как подчеркнул глава государства, двусторонние отношения развиваются в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи также была констатирована активная динамика политического диалога.

Отметив, что регулярные контакты на высшем уровне служат ключевым фактором в определении направлений комплексного развития межгосударственного взаимодействия, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана дальнейшему тесному сотрудничеству с братским Казахстаном.

В свою очередь Койшыбаев подчеркнул, что в Казахстане высоко ценят традиционно дружественные отношения с Туркменистаном, внешнеполитический курс которой опирается на статус постоянного нейтралитета и имеет огромное значение в контексте укрепления мира и устойчивого развития на пространстве региона.

Особое место в повестке межгосударственного диалога занимает торгово-экономическое партнёрство. Его укреплению способствует сотрудничество в транспорт­но-логистической сфере, включая развитие международных коридоров, особенно по направлению Север–Юг.

В числе перспективных направлений туркмено-казахстанского взаимодействия также были определены цифровизация, совершенствование инфраструктуры и инноваций, «зелёная» экономика и охрана окружающей среды.

Вместе с тем отмечалось большое значение, придавае­мое наращиванию культурно-гуманитарного диалога.

Стороны подчеркнули особую роль в развитии взаимодействия Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В завершение, Президент Туркменистана выразил уверенность, что итоги переговоров и встреч, предстоящих в рамках нынешнего визита в Туркменистан замес­тителя Премьер-министра – руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан Галымжана Койшыбаева, придадут новый импульс взаимовыгодному двустороннему партнёрству.

Туркменистан и Казахстан проведут до конца года ряд мероприятий

17 октября 2025 года в Ашхабаде прошла встреча заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Рашида Мередова с Заместителем Премьер-министра – Руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан Галымжаном Койшыбаевым, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана и Республики Казахстан в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особо отмечено, что последовательному развитию двусторонних связей способствуют регулярные контакты на высшем и высоком уровнях.

Стороны рассмотрели подготовку к намеченным к проведению в текущем году мероприятиям с участием двух стран, включая очередное заседание Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

На переговорах дана высокая оценка взаимодействию двух стран в региональных и международных форматах. ///nCa, 18 октября 2025 г.