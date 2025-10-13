Цифровой атташе: Россия намерена продвигать свои ИТ-решения на туркменском рынке

Россия назначит в Туркменистане своего «цифрового атташе» для продвижения российских ИТ-решений в стране. Он прибудет в Ашхабад до конца текущего года.

Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко во время встречи в Ашхабаде с вице-премьером Мамметханом Чакыевым и Министром связи Туркменистана Хаджымыратом Худайгулыевым.

Стороны обсудили конкретные ИТ-проекты и перспективы сотрудничества в сфере цифровизации, сообщается в пресс-релизе правительства РФ.

Дмитрий Григоренко подчеркнул, что в России сформирован развитый сектор информационных технологий: за последние 5 лет количество аккредитованных ИТ-компаний увеличилось в 2 раза и сейчас превышает 20 тыс. В числе их разработок – большие языковые модели, поисковые системы, маркетплейсы, сервисы доставки и такси, антивирусные программы, государственные информационные системы, такие как портал госуслуг.

Для обмена опытом и продвижения российских решений за рубежом в России развивается институт «цифровых атташе». На сегодняшний день такие специалисты работают в 19 странах, включая Китай, Малайзию, ОАЭ, Аргентину, Индонезию и Республику Куба.

«Назначение такого специалиста для работы в Туркменистане – это уверенный шаг к укреплению взаимовыгодного технологического партнёрства между нашими странами», – отметил Григоренко.

В задачи «цифрового атташе» входит поддержка в заключении и сопровождении экспортных контрактов на поставки российской радиоэлектронной продукции, программного обеспечения и других ИТ-решений.

В рамках визита российский вице-премьер также провёл лекцию для студентов Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана. Темой выступления стали ключевые вызовы и перспективы цифровизации.

Григоренко рассказал, что с 1 сентября в российских вузах стартовали усиленные образовательные программы для подготовки специалистов в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Программа подготовки высококвалифицированных кадров в области ИТ запущена в 26 российских вузах, а обучение продвинутых специалистов для работы с искусственным интеллектом – в 22 вузах. В проект вошли не только вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но и крупные региональные университеты.

Участие в программах подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров могут принять в том числе и иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. ///nCa, 13 октября 2025 г.