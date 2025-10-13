Брифинг в Баку: Закладка фундамента мечети в Физули — шаг к углублению туркмено-азербайджанских связей

В Баку при организации Посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике состоялся брифинг, посвящённый церемонии закладки фундамента мечети, которую Туркменистан построит в дар Азербайджану в городе Физули.

В мероприятии приняли участие Советник Специального представителя Президента Азербайджанской Республики по Физулинскому, Агдамскому и Ходжавендскому районам, депутаты и руководители Милли Меджлиса Азербайджана, председатель азербайджанской части Рабочей группы по межпарламентским связям Туркменистан–Азербайджан, председатель Совета старейшин Азербайджана, Первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа, представители Центра анализа международных отношений Азербайджана, послы тюркоязычных государств, политологи, общественные деятели и представители ведущих СМИ страны.

Как сообщает Trend, выступая перед участниками брифинга, посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов подчеркнул, что церемония закладки мечети, состоявшаяся в рамках 12-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале, имеет большое символическое значение не только для тюркского, но и для всего исламского мира.

«Закладка фундамента мечети в Физули символизирует восстановление принадлежности Карабаха Азербайджану. Уверен, что в будущем эта мечеть станет символом дружбы и братства тюркских народов», — отметил дипломат.

Заместитель председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана Гюнай Эфендиева отметила, что братские инициативы между странами тюркского мира становятся устойчивой традицией. В Физули уже успешно работает школа имени Мирзы Улугбека, построенная по инициативе Узбекистана, а теперь Туркменистан реализует новый символический проект. Побратимские отношения между Физули и одним из городов Туркменистана создадут дополнительные возможности для укрепления культурных связей и проведения совместных мероприятий, считает депутат.

Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн в своём выступлении отметил, что развитие духовных и культурных ценностей, а также поддержка образования — важные принципы, объединяющие тюркские государства. Совместные инициативы Туркменистана и Азербайджана демонстрируют не только братство народов, но и их приверженность делу сохранения культурного наследия и духовных традиций региона, подчеркнул дипломат.

Депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–Туркменистан Танзиля Рустамханлы отметила, что возведение мечети — это не просто религиозное событие, а символ духовного и культурного единства.

Напомним, что мечеть в городе Физули на 500 мест будет построена туркменской компанией Aga-Gurluşyk. Проект финансируется Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.///nCa, 13 октября 2025 г.