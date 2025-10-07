Узбекистан и Организация тюркских государств: новая архитектура экономического сотрудничества

Организация тюркских государств (ОТГ) стремительно набирает силу как новая международная площадка интеграции, объединяющая государства с общими историческими и культурными корнями, но главное – с общими экономическими интересами. Сегодня эта структура превращается из формата политико-гуманитарного диалога в полноценный экономический союз, способный конкурировать за глобальные инвестиции, технологии и рынки.

Для Узбекистана, вступившего в ОТГ в 2019 году, организация стала важнейшей опорой во внешнеэкономической политике. В условиях трансформации мировой экономики именно в рамках ОТГ формируются новые механизмы промышленной кооперации, взаимных инвестиций и торговли, позволяющие странам Тюркского мира совместно усиливать свои позиции в Евразии и за её пределами.

Торговый рост и диверсификация связей

По итогам января–августа 2025 года общий торговый оборот Узбекистана со странами ОТГ достиг 6,46 млрд долларов США, увеличившись на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Казахстан остаётся крупнейшим партнёром с объёмом свыше 3 млрд долларов (+15%), за ним следует Турция – 1,91 млрд. На третьем месте Туркменистан – 678 млн долларов, где экспорт Узбекистана вырос на 21,7%. Кыргызстан демонстрирует устойчивую динамику с ростом до 597 млн долларов, а Венгрия, обладающая статусом наблюдателя, увеличила торговлю на 27,7%.

Если взглянуть шире, то за последние восемь лет оборот Узбекистана со странами ОТГ вырос более чем в два раза: с 4,1 млрд долларов в 2017 году до 9,5 млрд долларов в 2024-м. Этот рост подтверждает: Узбекистан уверенно интегрируется в региональные производственно-сбытовые цепочки и расширяет географию поставок, превращаясь в важный центр торговли и логистики в Тюркском мире.

Инвестиционное измерение сотрудничества

Не менее значимы инвестиции. В 2024 году общий объём освоенных инвестиций из стран ОТГ составил 2,97 млрд долларов, а за восемь месяцев 2025 года – уже 3,36 млрд, что превышает прошлогодний уровень на 13%. По прогнозу, к концу года этот показатель достигнет 3,65 млрд долларов.

Лидером является Турция: реализуется 146 проектов на сумму более 6 млрд долларов, из которых за январь-август 2025 года освоено 2,25 млрд, что в полтора раза превысило плановые показатели. Казахстан с 26 проектами и инвестициями свыше 1,1 млрд долларов достиг уровня освоения почти 700 млн, а Кыргызстан превзошёл ожидания, освоив на 90% инвестиций больше запланированных. Венгрия также демонстрирует активность: 4 проекта стоимостью 185 млн долларов, где фактическое освоение составило 150 млн. Азербайджан и Туркменистан пока вносят более скромный вклад, однако и здесь отмечается прогресс: у Азербайджана 224 млн освоенных инвестиций, а Туркменистан превысил первоначальные планы в 25 раз только за 8 месяцев этого года.

Таким образом, инвестиционное сотрудничество становится не менее важным, чем торговля, создавая прочную основу для промышленной кооперации и технологического обмена.

Дорожная карта ОТГ

На саммите в Будапеште в 2025 году по инициативе Президента Узбекистана была утверждена Дорожная карта ОТГ. Она направлена на устранение системных барьеров, создание благоприятной среды для бизнеса, модернизацию форм взаимодействия и рост взаимной торговли. Для Узбекистана этот документ открывает возможности укрепить позиции промышленного и логистического центра региона, активизировать экспорт и увеличить приток инвестиций.

Программа промышленной кооперации

По предложению Узбекистана была подготовлена Программа промышленной кооперации ОТГ, включающая 16 пунктов. Она предполагает создание совместных производств в химической, энергетической, фармацевтической, пищевой, лёгкой и горнодобывающей промышленности, обмен мощностями и кадрами, а также организацию бизнес-форумов и выставок. Главная цель – формирование цепочек добавленной стоимости и выпуск продукции с высокой долей технологий.

Единый инвестиционный портал

Агентством по привлечению иностранных инвестиций при МИПТ Узбекистана разработана концепция Единого инвестиционного портала ОТГ. Платформа станет цифровым окном для инвесторов, объединяя информацию об инвестиционных возможностях стран, их правовой базе и проектах. Она обеспечит прозрачность экосистемы, расширит аналитику и повысит инвестиционную привлекательность региона.

TurkIPAnet

12 июня 2025 года в Ташкенте, в рамках 4-го Ташкентского международного инвестиционного форума, руководители агентств по продвижению инвестиций подписали Меморандум о взаимопонимании, которая положила начало созданию «TurkIPAnet» (Turkic Investment Promotion Network – Тюркская сеть агентств по продвижению инвестиций) ставшей новой платформой взаимодействия агентств по привлечению инвестиций стран ОТГ. Она создана для улучшения координации по вопросам инвестиционного сотрудничества и выработки согласованных подходов к продвижению региона как единого инвестиционного пространства.

Участниками сети стали ключевые агентства стран ОТГ: Агентство по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана, национальная компания KAZAKH INVEST, Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Инвестиционный и финансовый офис при Президенте Турции.

TurkIPAnet позволит обмениваться опытом, внедрять современные практики и согласованно представлять инвестиционный потенциал Тюркского мира на международной арене.

Венчурная компания ОТГ

По инициативе Президента Узбекистана создаётся Совместная венчурная компания ОТГ. Она призвана поддерживать стартапы, технологические проекты и молодых предпринимателей. Компания будет финансировать проекты в сферах IT, биотехнологий, зелёной энергетики, логистики и промышленной модернизации, развивать акселерационные программы для молодёжи и формировать общую инновационную экосистему.

Тюркский инвестиционный фонд

Важным финансовым институтом стал Тюркский инвестиционный фонд со штаб-квартирой в Стамбуле. Его уставной капитал уже превысил 60 млн долларов, а к концу 2025 года должен достичь 120 млн с перспективой роста до 600 млн. Средства фонда направляются на финансирование крупных инфраструктурных, промышленных и энергетических проектов, создавая основу для долгосрочного развития.

Узбекистан – локомотив региональной интеграции

Все эти инициативы подтверждают, что Узбекистан выступает одним из главных инициаторов экономического сближения в рамках ОТГ. Предлагая дорожные карты, индустриальные программы, инновационные механизмы и финансовые инструменты, страна становится драйвером трансформации Тюркского мира в глобального игрока.

Организация тюркских государств формирует собственную экономическую архитектуру – с единой торговой политикой, инвестиционными инструментами и инновационной экосистемой. И в этой архитектуре Узбекистан занимает центральное место, усиливая свои позиции как промышленного и логистического центра Евразии. ///nCa, 7 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)