Музыка без границ: в Ашхабаде прошёл концерт южнокорейских исполнителей в сопровождении Государственного симфонического оркестра Туркменистана

Лилия Жирнова

4 октября в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся концерт, объединивший на одной сцене исполнителей из Туркменистана и Республики Корея. Южнокорейский певцы – тенор Квон Хвапён и меццо-сопрано Квон Миджи – выступили вместе с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана под руководством Расула Клычева.

Выступление прошло в рамках Дней культуры Республики Корея в Туркменистане и собрало полный зал зрителей. Вход на мероприятие был свободным, и задолго до начала концерта у театра выстроилась очередь — публика явно соскучилась по живому звучанию симфонической музыки и международным культурным встречам.

Перед началом концерта с приветствиями выступили Временный поверенный в делах Республики Корея в Туркменистане г-н Ким Джун Чоль и заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов. В своих речах они подчеркнули значение культурного диалога между странами, отметив, что музыка остаётся одним из самых искренних способов взаимопонимания между народами.

Голоса, тронувшие сердца

Когда на сцену вышел Квон Хвапён, зал встретил его бурными аплодисментами. Зазвучала первая композиция — «Судьба», и с этого момента публика словно оказалась в другом мире — мире, где чувства звучат громче слов.

Квон Хвапён, выпускник Корейского национального университета искусств и финалист престижных международных конкурсов Otto Edelmann и Hans Gabor Belvedere (2024), очаровал слушателей чистотой тембра и выразительностью. Его голос — уверенный, гибкий и эмоционально насыщенный — переносил зрителей от светлой ностальгии к драматической глубине.

Затем состоялось выступление Квон Миджи, меццо-сопрано. Певица – выпускница Кёнхи университета и лауреат Seoul Competition Opera Orchestra (2014). Её исполнение было наполнено особой нежностью и тонким лиризмом, словно Квон Миджи делилась личной историей через музыку.

Оркестр как живое дыхание концерта

Государственный симфонический оркестр Туркменистана, под управлением Расула Клычева, стал полноправным участником музыкального диалога. Его звучание отличалось чёткостью и богатством красок, создавая для вокалистов живую, дышащую ткань музыки.

Особое впечатление произвело исполнение оркестром знаменитой композиции «Пояс веры» (The Belt of Faith) из фильма «Паразиты». Под вдохновенным руководством Расула Клычева произведение зазвучало как самостоятельное симфоническое полотно — тревожное, многослойное, заставляющее задуматься.

Музыка — язык дружбы

В завершение вечера Квон Хвапён и Квон Миджи обратились к зрителям с благодарственными словами, отметив, что с радостью снова выступят в Туркменистане.

Дирижёр Расул Клычев поблагодарил всех присутствующих и подчеркнул, что рад второй год подряд сотрудничать с корейскими артистами.

Публика не могла скрыть восхищения – аплодисменты и овации звучали снова и снова, сопровождая артистов со сцены.

Когда последние аккорды стихли, в воздухе ещё долго звучала невидимая мелодия — напоминание о том, что истинное искусство не нуждается в переводе, ведь оно говорит прямо сердцу. ///nCa, 5 октября 2025 г.