Президент Туркменистана и Национальный Лидер встретились с руководством французской компании Bouygues

26 сентября 2025 года, в рамках торжеств, посвящённых 34-й годовщине независимости Туркменистана, Президент Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провели встречи с руководством известной французской компании «Bouygues», прибывшим в страну для участия в праздничных мероприятиях.

Встреча Президента Туркменистана с руководством «Bouygues»

Президент Сердар Бердымухамедов принял главу компании «Bouygues» Мартена Буига, а также заместителя генерального директора Эдварда Буига, члена Совета правления Уильяма Буига и руководителя «Bouygues Batiman International» Пьера-Эрика Сен-Андре.

В ходе беседы Президент отметил, что «Bouygues» на протяжении многих лет успешно работает на туркменском рынке, зарекомендовав себя как надёжный партнёр. Компания реализует проекты, соответствующие международным стандартам качества и устойчивого развития. Глава государства выразил уверенность, что визит представителей «Bouygues» станет важным шагом для расширения двустороннего сотрудничества и определения новых направлений деятельности компании в Туркменистане.

Как было отмечено, Ашхабад динамично развивается, укрепляя свои позиции как центр регионального и глобального сотрудничества. Архитектурный облик столицы ежегодно пополняется новыми объектами социально-культурного и общественного назначения, соответствующими высоким стандартам. За более чем 30 лет работы в Туркменистане «Bouygues» внесла значительный вклад в экономический рост страны, укрепляя её строительный, инженерный и промышленный потенциал. Компания активно использует современные архитектурные решения, гармонично сочетая инновации с национальной самобытностью.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан открыт для взаимовыгодного сотрудничества с высокотехнологичными компаниями и готов рассмотреть новые предложения от «Bouygues».

Мартен Буиг, в свою очередь, выразил признательность за доверие и заверил, что компания продолжит содействовать экономическому развитию Туркменистана.

Встреча Национального Лидера с руководством «Bouygues»

В тот же день Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Мартеном Буигом, Эдвардом Буигом, Уильямом Буигом и Пьером-Эриком Сен-Андре.

Мартен Буиг поблагодарил за созданные в стране условия для эффективной деятельности иностранных компаний и отметил продуктивность состоявшейся встречи с Президентом Туркменистана, в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Бердымухамедов отметил, что «Bouygues» на протяжении десятилетий является надёжным партнёром Туркменистана. За более чем 30 лет сотрудничества компания реализовала множество архитектурных и инфраструктурных проектов, преобразивших облик Ашхабада.

Плодотворное взаимодействие способствует укреплению туркмено-французских отношений и служит примером успешного международного партнёрства.

Национальный Лидер подчеркнул, что Туркменистан открыт для долгосрочного сотрудничества с ведущими компаниями, такими как «Bouygues».

Мартен Буиг, в свою очередь, заверил, что компания продолжит качественно выполнять свои обязательства. ///nCa, 27 сентября 2025 г.