В Анкаре прошла международная конференция, посвященная Дню Независимости Туркменистана

25 сентября 2025 года в Анкаре Посольством Туркменистана в Турецкой Республике была организована конференция «Независимость Туркменистана: перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Турецкой Республикой в энергетической и торгово-экономической сферах», посвященная празднованию 34-й годовщины Независимости Туркменистана. Мероприятие прошло в Президентской библиотеке дворцового комплекса президента Турции.

В мероприятии приняли участие руководители ряда министерств и ведомств Турецкой Республики, руководители иностранных дипмиссий, международных организаций, общественно-политических организаций, представители аналитических центров, творческого и научного сообщества Турции, члены туркменской диаспоры, студенческая молодёжь и СМИ.

Участники научной конференции были детально ознакомлены с успехами Туркменистана, достигнутыми за годы независимости в различных областях. Также, подробно были освещены происходящие в Туркменистане международные события, в том числе, была представлена подробная информация о предстоящем в декабре текущего года в Ашхабаде Международном форуме, посвященном Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

Выступившие спикеры отметили, что Туркменистан уверенно идёт по пути масштабных преобразований во всех сферах экономики. При этом было подчёркнуто, что важнейшим условием этого является курс на международное сотрудничество Туркменистана, открытость миру, готовность к партнёрству по всем направлениям.

Кроме того, было отмечено, что братские связи туркменского и турецкого народов, многовековая история их отношений нашла свое логическое продолжение в новейшей летописи двух стран.

Также, в рамках конференции была организована фотовыставка и организован показ видеоролика, посвящённые достижениям и успехам Туркменистана за годы независимости. В конце мероприятия по доброй традиции все гости были угощены блюдами национальной туркменской кухни. ///nCa, 25 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)