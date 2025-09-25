Президенты Туркменистана и Австрии обсудили экономическое партнерство двух стран

В Нью-Йорке, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Федеральным Президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом.

Как отмечалось в ходе встречи, Австрия является одним из давних и важных партнёров Туркменистана в Европейском регионе. В настоящее время Туркменистан и Австрия успешно сотрудничают не только в двустороннем, но и в многостороннем формате, в частности, в рамках ООН. Обе страны проводят схожую внешнюю политику, основанную на принципах нейтралитета, служит основой для координации совместных действий на международной арене.

Одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества выступает торгово-экономическое взаимодействие.

Австрийские компании на протяжении многих лет поставляют на туркменский рынок транспортную технику, передовое оборудование для сферы здравоохранения, химической и нефтегазовой отраслей.

Особо была отмечена важность работы Туркмено-австрийской совместной комиссии, направленной на максимальную реализацию экономического потенциала двух стран.

В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что активная деятельность Комиссии, выступающей в качестве координатора между государственными органами и частным сектором, будет поддерживаться и в дальнейшем.

В завершении встречи, Президент Туркменистана пригласил Федерального Президента Австрийской Республики принять участие в Международном форуме мира и доверия, который будет проведён в Ашхабаде 12 декабря.

Приняв приглашение, Президент Австрии подчеркнул, что реализуемая Туркменистаном политика нейтралитета вносит важный вклад в обеспечение всеобщего мира и находит широкую поддержку со стороны международного сообщества. ///nCa, 25 сентября 2025 г.