ЛИДЕРСТВО В УСТОЙЧИВОМ ТУРИЗМЕ: БОЛЕЕ 2000 ОТЕЛЕЙ В ТУРЦИИ ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ GSTC

Турция достигла важной вехи в развитии мирового туризма: более 2000 отелей и других объектов размещения получили сертификацию Международного совета по устойчивому туризму (GSTC). По этому показателю Турция занимает первое место в мире, причём на её долю приходится более 80% всех сертифицированных объектов.

В 2022 году правительство Турции стало первой страной, заключившей соглашение с GSTC для запуска национальной программы устойчивого туризма. Благодаря этой инициативе, за три года сертификацию по международным стандартам успешно прошли 2005 объектов. Примечательно, что только за последние девять месяцев, к сентябрю 2025 года, их число выросло на 37%.

В провинциях Анталья, Кыршехир и Килис более 50% объектов размещения получили сертификацию третьего уровня. В Стамбуле, Конье, Ширнаке, Газиантепе, Кайсери и Айдыне этот показатель превысил 30%.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что достижение в 2000 сертифицированных отелей наглядно демонстрирует лидерство страны в устойчивом туризме. По его словам, к 2030 году Турция планирует полностью соответствовать международным стандартам, и эта программа охватывает не только гостиничный сектор, но и гастрономию.

Исполнительный директор GSTC Рэнди Дурбанд высоко оценил успехи Турции, отметив, что её опыт является глобальным примером. Он подчеркнул, что национальная программа устойчивого туризма Турции показывает, как правительство и частный сектор могут работать вместе, чтобы поднять планку стандартов.

Стоит отметить, что Глобальная конференция GSTC 2023 года, прошедшая в Анталье, укрепила роль Турции в развитии устойчивого туризма на международной арене. Кроме того, турецкая программа была представлена на различных встречах и мероприятиях в Швеции, Сингапуре, Южной Корее, США, Великобритании, Нидерландах и Азербайджане, что подчёркивает её значимость для всего мира. ///nCa, 25 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)