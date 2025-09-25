Газали, Руми и Икбал – вечная тройка, несущая надежду для Центральной Азии

Тарик Саиди

Представьте, что вы сидите за чашкой чая прохладным осенним вечером в Ашхабаде, где ветер пустыни нашептывает секреты тысячелетней давности. Вы просматриваете истории трех душ — Аль-Газали, Руми и Икбала, — которые никогда не пускали корней в Центральной Азии, никогда не видели, как солнце опускается за горы Копетдага.

И все же слышны их голоса. Они вплетены в жизнь таких мест, как Туркменистан, и несут в себе послание, полное огня и света: надежда – это не просто чувство, это сила, которая тянет вас сквозь пыльные бури жизни. Это ободрение, завернутое в поэзию, оптимизм, который говорит: “Ты пал? Хорошо, теперь поднимайся, как рассвет в Каракумах”.

И что самое значительное? Их связи с этой землей глубже, будто скрытые реки, питающие землю.

Давайте начнем с Аль-Газали, влиятельного человека XI века из Таса, который в конечном итоге сформировал умы по всему исламскому миру. Он был вторым ректором университета Низамийя в Багдаде, этого новаторского учебного заведения, основанного сельджуками — тюркскими воинами, чья империя простиралась подобно львиному рыку от Анатолии до границ Индии.

Низамийя был не просто школой; это была революция образования, первый в мире университет с кампусами, расположенными в девяти отдаленных уголках, от Нишапура до Исфахана. А вот и ниточка к Туркменистану: современные туркмены считают себя духовными наследниками сельджуков, несущими в себе ту же непоколебимую независимость. Учения Газали о балансе между страхом и надеждой? Они текли по этим залам, достигая студентов, которые однажды понесут пламя обратно в степи.

Газали не приукрашивал человеческую неразбериху — мы грешим, спотыкаемся, сомневаемся. Но вся его атмосфера в таких произведениях, как “Книга страха и надежды”, – это радикальная вера в божественное милосердие. Он опирается на традиции, в которых Сам Бог говорит: “Воистину, Моя милость превозмогает Мой гнев”. Или возьмем, к примеру, его повествование: верующий предстает перед Всевышним в Судный день, трепеща из-за прошлых обид, и умоляет: “О Господь, я надеялся на Тебя”. И каков ответ? Прощение, чистое и простое. Это похоже на то, как Газали шепчет любому, кто переживает трудные времена, суровые зимы в Центральной Азии или экономические трудности: Ваша надежда не наивна; это ваш якорь. Бог дал Вселенной второй шанс, и это милосердие? Это больше, чем падение любой империи.

Еще есть Руми, мистик XIII века, родившийся на территории нынешнего Афганистана, но чей семейный караван проехал прямо через сердце современного Туркменистана по пути в Конью в Турции.

Представьте себе молодого Джалалуддина, возможно, подростка, покрытого пылью и с широко раскрытыми глазами, отправляющегося в поход со своим отцом, ученым Бахауддином Валадом. Они останавливаются в провинции Ахал, и вдруг судьба бросает их к ногам шейха Абу Саида Абул Хаира, мудреца, которого люди называют Майхана Баба.

Это была не просто придорожная беседа, это была потрясающая встреча, которая осветила внутренний мир Руми. Мавзолей Майхана Бабы все еще стоит там сегодня, тихий маяк, привлекающий паломников, которые чувствуют эхо Руми в каждом камне. Он провел свои золотые годы, сочиняя стихи в Конье. Но эта остановка в Туркменистане? Это придало его поэзии стойкости кочевника, идеально подходящей для земель, где выживание означает танец с ветром.

Слова Руми обрушиваются на нас, как дождь в пустыне, — освежающие, неожиданные, живые. Он видит разруху, с которой мы все сталкиваемся: потерянную любовь, разбитые мечты, боль изгнания. Но затем он меняет тему: “Там, где есть разруха, есть надежда обрести сокровище”. Или вот эти слова, которая, как мне кажется, сказаны специально для жизнерадостных людей Центральной Азии: “Рана – это то место, где в тебя проникает свет”.

Это воодушевление в движении, призывающее вас опираться на осколки, потому что именно в этом и заключается настоящее волшебство. Руми не просто проповедовал оптимизм; он жил им, превращая личное горе в универсальные гимны, которые до сих пор объединяют людей от берегов Каспия до Ферганской долины. Неудивительно, что его “Маснави” вселяет надежду как туркменским пастухам, так и городским мечтателям — это поэзия, которая гласит: “Продолжай двигаться, вселенная болеет за тебя”.

И завершает эту тройку Мухаммад Икбал, философ и поэт двадцатого века из Сиалкота, национальный бард Пакистана, который, по сути, являлся рок-звездой в Иране, Турции, Афганистане и, да, далеко за пределами Центральной Азии.

Нога Икбала никогда не ступала в Бухару или Самарканд, но его стихи? Они хлынули туда, как Амударья в сезон паводков. Однажды он посетовал в откровенном и проникновенном двустишии: “Я вдохнул новую жизнь в сердца людей от Лахора до Бухары и Самарканда, но ты дал мне рождение в этой стране, народ которой готов смириться с рабством”. Икбал зажигает душу, его послание распространяется через границы, зажигая те самые места, которые являются колыбелью древних знаний о Шелковом пути. Он рассматривал Центральную Азию не как далекую историю, а как живой призыв к пробуждению.

Икбал питал слабость к туркменам, к тем “Turkman-e Sakht Kosh” – выносливым людям, которые сражались не на жизнь, а на смерть в таких битвах, как Геок-Тепе против царской России в 1881 году. Он оплакивал их поражение не с жалостью, а с огнем, отдавая дань уважения их крови, пролитой за веру: “Khak-o-khoon mein mil raha hai Turkman-e Sakht Kosh” (смешивая пыль и кровь, выносливый туркмен).

Мечтая о грандиозном для народа, восставшего вопреки всему, он взывал к их славе: “Shikoh-e Turkmani” (великолепие туркмен) в сочетании с “Shaukat-e Sanjar” (величие Санджара, последнего великого императора сельджуков, чья империя когда-то покрывала эти земли). В таких стихах, как “Tulu-e-Islam”, Икбал рисует идеального верующего как сплав: туркменского великолепия в осанке, индийской глубины мысли, арабского красноречия на языке. Это его способ сказать: “Центральная Азия, в вас горит древнее пламя — раздувайте его и наблюдайте за возрождением империй”. Для Туркменистана, вступающего на путь самореализации, оптимизм Икбала – это будто топливо для реактивных двигателей: ощущение собственной сущности не является данностью; вы сами создаете ее, один дерзкий стих за другим.

Милосердная надежда Газали, светлые раны Руми, непреклонная личность Икбала — образуют тройку, которая неподвластна времени и не имеет границ. Никто из них не упокоился под небом Центральной Азии, но их души путешествуют по всему миру, особенно в Туркменистан, эту сельджукскую обитель стойкости.

В мире, который любит сбивать вас с ног, звучит их припев: Надежда не пассивна; именно упорство превращает степи в сады.

Лови момент, Центральная Азия — твоя история только набирает ход.