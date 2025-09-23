Развитие химической промышленности Туркменистана: Инвестиции и международное сотрудничество

В рамках Инвестиционного форума Туркменистана (TIF 2025), прошедшего 18–19 сентября в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря, выступил Танрыгулы Атаев, исполняющий обязанности председателя Государственного концерна «Туркменхимия». Его доклад был посвящен привлечению инвестиций в химическую отрасль и перспективным проектам.

Туркменистан, обладая одними из крупнейших в мире запасами природного газа и гидроминерального сырья, последовательно реализует стратегию диверсификации экономики.

Как отметил Атаев, химическая промышленность – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей национального хозяйства. Государство оказывает этой сфере значительную поддержку, направляя крупные инвестиции и создавая все необходимые условия для роста. Основу отрасли формируют предприятия Государственного концерна «Туркменхимия», на которых внедрены современные технологии и оборудование из ведущих стран мира. Производственные процессы полностью автоматизированы, что обеспечивает выпуск высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам.

Среди ключевых продуктов, выпускаемых на заводах концерна, – калий, карбамид, аммиачная селитра, технический йод, йодированная поваренная соль, техническая соль, сульфат натрия, технический углерод, серная кислота, бензин ЭКО-93, сжиженный углеводородный газ и десульфуризованная дизельная фракция.

Стратегия развития отрасли прежде всего ориентирована на максимальное использование отечественного сырья.

Туркменистан занимает лидирующие позиции в мире по запасам йода и гидроминерального сырья, включая кристаллические и поверхностные соли залива Гарабогаз, подземные йодобромные воды. Этот уникальный залив – крупнейшее в мире месторождение сульфата натрия и других минералов – служит неисчерпаемым источником для производства магния, солей натрия и бром-содержащих соединений. Широкое применение йода в фармацевтике, электронике и потребительских товарах стимулирует рост глобального рынка этого продукта.

Особое внимание в докладе было уделено соглашениям, подписанным в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-2025» по случаю Национального дня Туркменистана. Между «Туркменхимией» и группами компаний Японии (включая Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific) и Турецкой Республики (Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.) были заключены три рамочных соглашения:

– О сотрудничестве в проектировании, поставке и полном строительстве второго завода по производству бензина из природного газа в Ахалском велаятe;

– О строительстве завода по производству карбамида мощностью 1,155 тыс. тонн в год в поселке Гыянлы Балканского велаятa;

– О капитальном ремонте завода по производству полимеров в Гыянлы.

В ближайшие годы планируется реализация новых инвестиционных инициатив по выпуску инновационной химической продукции в соответствии с программами развития. Большинство из них будет профинансировано за счет привлечения крупных иностранных инвестиций.

«Государственный концерн «Туркменхимия» призывает наших надёжных партнёров к активному участию в развитии химической промышленности Туркменистана и реализации новых проектов в будущем, и выражает стремление к успешному расширению наших деловых связей на основе взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнул Атаев в заключение. ///nCa, 23 сентября 2025 г.