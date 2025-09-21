Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана

(г. Ашхабад, 19 сентября 2025 г.)

Уважаемые участники заседания Халк Маслахаты!

Дорогие соотечественники!

Через считанные дни мы широко и торжественно отметим 34-ю годовщину священной независимости суверенной Отчизны, а 12 декабря Международного года мира и доверия с таким же размахом отпразднуем 30-летний юбилей постоянного нейтралитета.

Независимость и нейтралитет – наша национальная гордость, они тесно связаны, и таковыми составляют овеянный славой путь мира и доверия. Независимость и постоянный нейтралитет являются для нас той доктриной, которая служит основой незыблемости государства и единства, всех наших достижений.

Оглядываясь на пройдённый путь в деле упрочения независимости и продвижения в мире постоянного нейтралитета, мы должны помнить, что за каждым нашим успехом зиждется любовь к Родине, самоотверженный труд и старание. За годы независимости проделана колоссальная работа, достигнуты впечатляющие результаты, и всё это – ради нашего светлого сегодняшнего и завтрашнего дня.

Основы независимости и постоянного нейтралитета ныне существенно укрепляются: принимаемые в этом грандиозные меры являются следствием государственной политики, направленной на обеспечение счастливой жизни народа. Будучи значительными в масштабах истории, они провозглашают величие нашего настоящего и будущего.

Следующая наша задача заключается в поддержании дальнейшего процветания страны, которую мы сможем выполнить через закрепление и популяризацию уже имеющихся достижений, воодушевление людей на новые успехи. И в этом деле существенная роль отведена Халк Маслахаты Туркменистана!

Дорогие соотечественники!

Самое главное для гражданина независимого нейтрального Туркменистана, продвигающегося по пути прогресса, – действовать в единстве и целеустремлённо. Каждый из них преисполнен великой любовью к Родине, трудится с самоотдачей. Государство служит человеку, а человек – государству во имя благополучия, счастья и процветания.

Сегодня в любой сфере внутренней и внешней политики государства достигаются большие успехи, повышается его экономический потенциал и укрепляется международный авторитет. В нашей устремлённой вперёд Отчизне создаются все возможности, чтобы граждане жили в мире и достатке: так непосредственно обеспечивается счастливая жизнь народа в благополучии.

Нам предстоит сделать очень многое для закрепления наших достижений и продвижения Отчизны по пути прогресса, и потому в ходе нынешнего заседания будут обсуждены ключевые задачи в контексте внутренней и внешней политики страны. Убеждён, что документы и предложения, которые будут приняты и представлены во время заседания Халк Маслахаты Туркменистана согласно намеченным в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства задачам, позволят значительно улучшить уровень жизни родного народа.

Уважаемые участники заседания!

Усилия Аркадаглы Героя Сердара в расширении дружественных и братских отношений, равно как и в укреплении мира и доверия, обеспечении устойчивого развития в регионе и на международной арене знаменуются огромным успехом. Независимым нейтральным Туркменистаном продвигаются инициативы и предложения в интересах всего человечества. 2025 год – это год весьма важных в контексте истории дат и славных событий как для туркменского, так и остальных народов мира. Хочу с гордостью отметить, что в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций нынешний год объявлен «Международным годом мира и доверия», что обусловлено неизменным стремлением нашего народа к миру и дружбе, жить в доверии.

Данная инициатива, выдвинутая нашим государством на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций, – это, конечно же, голос сердца народа, выражение его мечты и чаяния, которые непременно проявляются в проводимой Туркменистаном политике. То, что мировое сообщество поддерживает продвигаемые нами сегодня инициативы, становится фактом истории. Потому твёрдо уверен, что и Международный год мира и доверия войдёт в историю как очередная летопись, полная грандиозных свершений в политике, экономике и культуре, а также славных событий.

Уважаемые участники заседания!

Вся наша деятельность направлена на поддержание политики Президента Туркменистана ­Аркадаглы Героя Сердара, на повышение эффективности проводимых в стране реформ и благосостояния нашего народа. И в этом основой акцент делается на развитии национальной экономики, поддержании высокой инвестиционной активности и наращивании экспортного потенциала.

Наши экономические возможности сегодня значительно возросли, в стране сохраняется темп рос­та валового внутреннего продукта. Принимаются комплексные меры с целью развития экономики на инновационной основе и её цифровизации, обеспечения городского и сельского населения современным жильём, создания новых рабочих мест. Продолжается взаимодействие с международными финансовыми структурами в области поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса, финансирования проектов национальных товаропроизводителей.

Что же касается обеспечения полной занятости и трудоустройства граждан, то здесь проводится действенная государственная политика. Соотечественникам предоставляются надёжные гарантии социальной защиты.

Наши самоотверженные земледельцы вносят достойный вклад в формирование продовольственного изобилия в стране, выращивая из года в год высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Государством предоставляются необходимые условия, чтобы они могли трудиться плодотворно и получать добротные урожаи с родной земли. Используя предоставляемые возможности, аграрии достигают значительных успехов.

Последовательно реализуются и меры по обес­печению экологической и продовольственной безо­пасности, по созданию «зелёной экономики». Проводится эффективная политика в области развития регионов. Сформирована новая промышленная, энергетическая, транспортно-коммуникационная инфраструктура, открыты современные посёлки и сёла, учреждения науки и образования, здравоохранения и культуры, производственные предприятия. Вся эта работа успешно продолжается.

Эффективно и последовательно продолжается расширение оснащённого цифровыми технологиями города Аркадаг, который демонстрирует мощь нашего суверенного государства. В настоящее время идёт строительство второй очереди «смарт-сити», что вновь предусматривает возведение сотен важных объектов. Так, в ближайшем будущем он превратится в мощный индустриальный город.

Уважаемые друзья!

Интересы государства напрямую сопряжены с интересами общества. Всесторонняя забота о родном народе является ныне одним из приоритетов социальной политики страны. Реформы, проводимые в жизнь при содействии Аркадаглы Героя Сердара, позволяют обеспечивать экономический рост по всем сегментам и добиваться впечатляющих результатов. В перспективе масштаб принимаемых мер будет только возрастать: мы построим мощные предприятия, производственные центры, новые, современные города, посёлки и сёла, словом, значительно приумножим великолепие облика нашей Родины!

Уважаемые участники заседания!

В книге «Hakyda göwheri» я пояснил, что одна из основных причин человеческого счастья проявляется через национальную гордость, в основе которой – славная история нашего народа, уходящая корнями вглубь тысячелетий. Национальная гордость являет собой то ценное чувство, что подводит к большим возможностям в деле воспитания следующего поколения.

Помимо предоставления молодым гражданам современного образования, не менее важно взращивать у них и чувство национальной гордости, что, считаю, представляет для нас наиглавнейшую задачу в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Подобный подход позволит значительно расширить знания и мировоззрение нашей молодёжи.

Национальное наследие представляет собой уникальную педагогическую школу, в которой сосредоточены замечательные традиции подготовки подрастающего поколения, воспитанного в духе любви к Отечеству, родной земле и труду, нравственных идеалов и благородства.

Туркмены – народ, внёсший своими материальными и духовными ценностями вклад в развитие мировой культуры. Те ценности, которые восходят к глубокой древности, образуют наше национальное наследие. Роль нашего народа в мировой истории также велика, не измерить его вклад в науку и образование, о чём в полной мере свидетельствуют созданные на протяжении минувших эпох цивилизации, великолепные ковры, золотые и серебряные украшения, опережающие ветер прекрасные ахалтекинские скакуны.

Культура во все времена играла ключевую роль в международной политике, таковой и остаётся. Взаимодействие культур невозможно без культурной дипломатии, которая в современном мире является важной составляющей государственной политики.

Во время визитов в зарубежные страны я посещаю места средоточия культурного наследия – музеи, а также научно-образовательные центры.

Дни культуры, фестивали и выставки играют немалую роль в наведении мостов дружбы и братства между народами, в чём можно убедиться на примере нарастающих отношений с государствами Центральной Азии и с ближайшими странами-соседями в регионе.

Уважаемые участники заседания!

Национальное наследие, культура и искусство, наука и образование составляют огромную ценность, которая обладает миротворческой силой. Поэтому предлагаю:

– увековечивать и доносить до мирового сообщества имена наших выдающихся исторических личностей;

– организовывать международные научно-практические конференции, посвящённые жизненному пути исторических личностей, периоду их жизни и их наследию;

– создавать художественные, документальные фильмы об истории туркменского народа;

– подготавливать издания об истории нашего народа, о его национальном и богатом литературном наследии.

Уважаемые друзья!

В Международный год мира и доверия в стране состоялись церемонии открытия комплекса новостроек современных высших учебных заведений, а также заведений школьного и дошкольного образования. Прошедшие торжества были приурочены ко Дню знаний и студенческой молодёжи. Школьникам, идущим в первый класс, от имени уважаемого Президента подарили компьютеры «Bilimli» отечественного производства.

Здесь хочу особо отметить значительный вклад нашей молодёжи в трудовые достижения независимой Отчизны, её замечательные успехи в международных олимпиадах и спортивных турнирах.

В начале знаменательного года члены Группы национальных конных игр «Galkynyş» – смелые юноши и девушки, удостоились Гран-при и специальных наград на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло Княжества Монако, тем самым высоко подняли наш Государственный флаг. Футбольная команда «Arkadag» также завоевала победу в международном турнире, и данное событие значительно приумножило спортивный престиж страны на мировой арене. Наши школьники и студенты в свою очередь вернулись с международных олимпиад на Родину с сотнями золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Как Председатель Халк Маслахаты Туркменистана весьма высоко ценю деятельность и достижения нашей молодёжи, в которой видим силу и мощь нашего государства, его авторитет и великое будущее. Молодому поколению, приверженному патриотическим идеалам и благородным национальным традициям предков, в том числе трудовым, и впредь надлежит прикладывать все силы и способности ради дальнейшего упрочения суверенитета Отчизны!

Дорогие соотечественники!

Махтумкули Фраги принадлежат замечательные слова: «Прелесть жизни разнородна, а здоровье – её владыка». Существуют ещё и туркменские поговорки «Моё здоровье – моё богатство», «Здоровье – основа всего». У нас также есть девиз «Здоровье народа – богатство страны». В основе процветающего государства – здоровое общество, и по этой причине тридцать лет тому назад, в 1995 году, мы приняли Государственную программу «Saglyk». С той поры национальная система здравоохранения, прошедшая кардинальную модернизацию, поднялась на качественно новую ступень развития. Здоровье народа является не просто главным богатством страны, оно служит прочным фундаментом счастливого будущего нынешнего и грядущих поколений туркменистанцев.

Человек – наивысшая ценность общества и государства, и потому принимаются эффективные меры для охраны здоровья и увеличения продолжительности жизни людей, а также для обеспечения доступности качественных медицинских услуг. Проделана колоссальная работа по строительству в городах Ашхабад и Аркадаг специализированных лечебно-диагностических центров, больниц, санаториев, фармацевтических предприятий, которые отвечают стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, были реализованы совместные проекты со специализированными учреждениями Организации Объединённых Наций, с ведущими мировыми медицинскими и научно-исследовательскими центрами.

В результате успешного проведения политики здравоохранения, которая опирается на науку, в национальной системе здравоохранения достигнуты большие успехи, Туркменистан удостоился десятков международных сертификатов.

Деятельность предприятия «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» в городе Аркадаг также направлена в интересах нашего счастливого и здорового будущего.

Мы и впредь продолжим развивать и совершенствовать работу национальной системы здравоохранения.

Уважаемые друзья!

Наши традиции уважения и почитания человека, поддержки и опеки – во многом уникальны, их корни уходят вглубь тысячелетий. Гуманизм и благотворительность составляют суть проводимой сегодня в нашем суверенном государстве политики. Так, большое внимание уделяется поддержке детей, оставшихся без родителей и нуждающихся в опеке, и здесь огромную гордость вызывает деятельность Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова: были созданы все условия для предоставления таким детям социальных, медицинских и образовательных услуг. За счёт средств Фонда проводятся различные операции и лечебные процедуры для детей, которые нуждаются в особом присмотре и уходе. Что же касается всестороннего обеспечения здоровья и благополучия детей, расширения их возможностей, то Благотворительный фонд активно сотрудничает с международными структурами. Речь, в частности, идёт о Детском фонде Организации Объединённых Наций и Фонде Организации Объединённых Наций в области народонаселения.

По случаю 4-й годовщины учреждения Фонда состоялась Международная конференция «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей». Итоговый документ конференции был переведён на официальные языки ООН и распространён в качестве документа повестки дня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Высокая международная оценка деятельности Фонда свидетельствует о наработанном государством образцовом опыте в деле опеки и доброжелательного отношения к детям, а также об успешности гуманитарной политики независимого Туркменистана. Мы и далее продолжим целевую работу в данной области. Таким образом, всё это в полной мере демонстрирует первоочерёдность заботы о здоровье и благополучии человека.

Уважаемые участники заседания Халк Маслахаты!

В числе приоритетов внешней политики уважаемого Президента – продвижение сотрудничества с Организацией Объединённых Наций в интересах мира и безопасности. Туркменистан, активно участвуя в глобальных процессах и налаживая конструктивное многоплановое партнёрство, вносит существенный вклад в формирование новой системы международных отношений на основе устойчивого развития.

В августе текущего года в Нацио­нальной туристической зоне «Аваза» на высоком уровне проведена Третья Конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Столь масштабное мероприятие, прошедшее под девизом «Содействие прогрессу путём поддержания партнёрских отношений», сыграло ключевую роль в содействии полноформатной интеграции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в мировую экономику, а также в эффективной реализации мер в их интересах. Высокий представительный состав участников международной Конференции свидетельствует об уважении к Туркменистану и в то же время служит признанием его вклада в глобальное взаимодействие в контексте развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Дорогие соотечественники!

Нейтралитет Туркменистана – достояние не только туркменского народа, но и всего человечества. Нейтралитет – это доктрина, которая провозглашает миру нашу деятельность, побуждающую к миру и сотрудничеству и призывающую народы к дружбе, братству и единству. Она придаёт нашему мужественному народу, созидающему во имя великого будущего Отчизны, сил и энергию для новых свершений.

Инициативы Туркменистана по укреплению между государствами мира и доверия удостаивается поддержки со стороны международного сообщества. Свидетельство тому – признание Организацией Объединённых Наций трижды статуса постоянного нейтралитета нашей Родины.

Мы усматриваем огромный смысл в праздновании 80-летнего юбилея учреждения Организации Объединённых Наций в Международный год мира и доверия. Данное событие, конечно же, имеет для нашей страны особое значение, так как упомянутая исторически значимая дата совпадает с 30-летием нейтралитета Туркменистана, который благодаря наработанному в течение минувших трёх десятилетий солидному опыту превратился в центр согласия и дружбы.

Недавно был принят Закон Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna» по случаю 30-летия постоянного нейтралитета. Кроме того, в целях значительного укреп­ления позиции политики постоянного позитивного нейтралитета государства в национальном законодательстве был разработан проект Конституционного Закона Туркменистана «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана».

В Международный год мира и доверия нами также запланирован ряд мероприятий, призванных упрочить сотрудничество и взаимопонимание в мире, а 12 декабря нынешнего года на высоком уровне проведём представительный Форум Международного года мира и доверия.

Как ответственный член международного сообщества наша страна, опираясь на статус нейтралитета, продолжит вносить достойный вклад в развитие международных отношений на основе философии «Диалог – гарантия мира».

Уважаемые друзья!

Независимый нейтральный Туркменистан – процветающая держава, несущая человечеству свет добра! Цели независимости и нейтралитета велики, но и наш народ, достигающий таких целей, также велик. Следовательно, во всех делах мы должны руководствоваться исключительно интересами своего народа, ибо, считаем их продвижение ключевой задачей государственной политики. Вся наша деятельность должна быть нацелена на процветание страны, обес­печение мирной, благополучной жизни народа в достатке. Поэтому надлежит слаженно продолжать деятельность Халк Маслахаты и Меджлиса, министерств и ведомств, хякимликов, политических партий и общественных объединений для воодушевления граждан на новые достижения.

Уважаемые участники заседания Халк Маслахаты!

В жизни есть сакральная ценность, и называется она «Родина»! Для человека любовь к Родине есть высшее проявление этого чувства. Оно священно. Любовь к Родине скрашивает существование. Для человека нет ничего более святого и ценного, чем Родина. Счастье начинается с любви к Родине, в ней же проявляются лучшие черты: любовь к Родине – значит трудиться и стремиться ради её благополучия и процветания. Поэтому священный долг и великая честь для каждого удостаиваться признания и уважения, служа Родине и народу, ведь того, кто превозносит Родину выше всего, превознесёт и Родина.

Опираясь на поддержку и доверие родного народа, приумножив авторитет независимой Отчизны на мировой арене, мы ускоренными темпами продолжим масштабную деятельность во имя благополучной и счастливой жизни граждан. Сплочённым и самоотверженным трудом мы обеспечим процветание Родины, и наши дела золотыми буквами впишутся в страницы славной истории, станут примером для потомков.

Дорогие соотечественники!

В завершение, желаю вам и родному народу крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни! ///TDH, 19 сентября 2025 г.