Халк Маслахаты: Президент Туркменистана о приоритетах и будущем экономики

На заседании Халк Маслахаты (Народный Совет), 19 сентября в Ашхабаде, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем программном выступлении озвучил ключевые экономические показатели и рассказал о государственных приоритетах на ближайшую перспективу, очерчивая контуры национальной экономической политики.

Основная цель экономической стратегии Туркменистана, согласно заявлению Президента, заключается в стремлении занять «достойное место в рейтинге развивающихся государств мира по экономическим показателям». Эта задача определяет фокус на макроэкономической стабильности, диверсификации промышленности и модернизации инфраструктуры.

Макроэкономическая Стабильность и Инвестиционная Политика

Как заявил Президент Туркменистана, с начала текущего года рост валового внутреннего продукта стабильно поддерживается на уровне 6,3%.

Инвестиционная Программа на 2025 год: В рамках «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций на 2025 год» запланировано освоение капиталовложений в объеме 40 миллиардов 72 миллиона манатов. Основная цель — строительство и модернизация объектов производственного и социально-культурного назначения.

Структура Инвестиций (из Государственного бюджета):

Направление Доля в общем объеме Производственные сооружения 65,6% Объекты социально-культурного назначения 34,4%

Проводится необходимая работа, направленная на дальнейшее повышение эффективности государственной инвестиционной политики. Организуемые международные форумы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана создают хорошие условия для установления новых бизнес-контактов и ознакомления с инвестиционным потенциалом страны.

Параллельно реализуются региональные и национальные проекты, в частности в рамках «Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года» в новой редакции».

Нефтегазовый и Энергетический Комплекс

Перед нефтегазовой отраслью поставлены стратегические задачи по развитию добычи, переработки и экспорта углеводородов, а также по дальнейшей интеграции в международную энергетическую инфраструктуру.

Газопровод ТАПИ: Ведется строительство основного участка по маршруту Серхетабат – Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly», что является ключевым этапом в реализации этого масштабного международного проекта.

Месторождение «Galkynyş»: Продолжаются работы по его поэтапному освоению для наращивания ресурсной базы страны.

Нефтеналивной причал в Туркменбаши: Недавно был введён в строй новый современный объект – нефтеналивной причал Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, что будет содействовать повышению объёмов экспорта производимых в стране углеводородных ресурсов и обеспечению их надёжной транспортировки.

В электроэнергетике политика сфокусирована на двух аспектах: обеспечении надежных экспортных поставок и бесперебойном снабжении внутренних потребителей.

Гибридная солнечно-ветряная электростанция: Строительство объекта в Кизыларватском этрапе направлено на повышение потенциала отрасли за счет возобновляемых источников энергии.

Электростанция комбинированного цикла: Возводится в этрапе Туркменбаши для увеличения генерирующих мощностей.

Промышленность, Строительство и Инфраструктура

Государственная политика в строительно-промышленном комплексе акцентирована на формировании инновационных производств и наращивании потенциала сектора, в том числе с активным привлечением частного предпринимательства.

Строительные материалы: В 2025 году введены в эксплуатацию предприятие керамических изделий «Bäherden» и цех по выпуску стекольной продукции.

Химическая промышленность: В перспективе планируется строительство нескольких крупных объектов:

Комплекс по производству карбамида в этрапе Туркменбаши.

Вторая очередь завода по производству бензина из природного газа в Ахале.

Комплекс по производству минеральных удобрений в Туркменабате.

Завод по выпуску минеральных удобрений в Марыйском этрапе.

Транспортная инфраструктура: Продолжается модернизация дорожной сети, включая строительство участка Мары–Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат и стратегически важного автомобильного моста через залив Гарабогаз, который призван улучшить сообщение и оптимизировать торговлю по транспортному коридору Север–Юг.

Агропромышленный Комплекс

Сельское хозяйство позиционируется как одна из ведущих отраслей национальной экономики, обеспечивающая продовольственную безопасность и демонстрирующая стабильные производственные результаты.

В нынешнем году собрано свыше 1,4 миллиона тонн пшеницы. Планируется собрать 1,25 миллион хлопка. В текущем году было произведено более 2 100 тонн коконов.

В выступлении был отмечен неуклонный рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота, птицы и верблюдов, что свидетельствует о развитии животноводства. В долгосрочной перспективе планируется усилить связь агропромышленного комплекса с наукой и высокими технологиями.

Социально-экономическое развитие

Главная цель экономической политики, как она изложена в выступлении, — это «последовательное повышение благосостояния народа».

Правительство реализует комплексные меры по обеспечению занятости. До конца 2025 года планируется создать более 3 тысяч новых рабочих мест. Для систематизации этой работы была принята «Концепция развития рынка труда в Туркменистане до 2030 года».

Политика в области жилищного строительства включает следующие направления:

Строительство комфортабельных жилых домов для нуждающихся граждан за счет государственных средств.

Последовательный рост объемов льготных и потребительских кредитов для населения, с особым акцентом на молодые семьи.

Реализация проектов по строительству новых современных сел и поселков (Довлетли мекан, Багтлы замана, Битараплык) для улучшения условий жизни в регионах.

В системе здравоохранения продолжается строительство и планирование новых медицинских центров. В Ашхабаде ведется строительство Международного научно-клинического центра онкологии, при этом планируется возведение аналогичных международных онкологических центров в Марыйском, Балканском и Лебапском велаятах. В Дашогузском велаяте предусмотрено строительство Центра охраны здоровья матери и ребёнка. В столице также возводятся Международный педиатрический центр и Стоматологический центр.

В сфере образования главной задачей является подготовка высококвалифицированных специалистов международного уровня. Президент поручил разработать Порядок планирования потребности в персонале в перспективе Министерством образования совместно с Министерством труда и социальной защиты населения и Министерством финансов и экономики. На основе этих прогнозов Министерству образования необходимо обеспечить подготовку государственного заказа по приёму в профессиональные образовательные учреждения.

Международная экономическая интеграция

Президент отметил рост спроса на мировом рынке на товары с брендом «Произведено в Туркменистане», что ведет к увеличению объемов экспорта и расширению географии рынков сбыта. Примером международной активности стало участие национального павильона Туркменистана во Всемирной выставке «ЭКСПО–2025», проходящей в Осаке (Япония).

Особое внимание уделяется развитию ориентированных на экспорт отраслей, таких как текстильная промышленность и ковроткачество.

Задачи на будущее

Президент Сердар Бердымухамедов обозначил ключевую задачу на ближайший период — разработку «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2026 году», которая определит конкретные цели и механизмы их достижения. ///nCa, 21 сентября 2025 г.