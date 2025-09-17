В Токио прошел Второй министерский диалог «Центральная Азия + Япония» по экономике и энергетике

16 сентября 2025 года в Токио под председательством министра экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто состоялся Второй министерский диалог по экономике и энергетике в формате «Центральная Азия + Япония».

Встреча собрала высокопоставленных представителей стран Центральной Азии и Японии:

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто;

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев;

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов (онлайн участие);

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума;

Государственный министр, председатель госконцерна «Туркменгаз» Максат Бабаев (участие онлайн);

Заместитель министра энергетики Узбекистана Бахтиёр Маматкаримов (участие онлайн).

Также на встрече присутствовали послы всех стран-участниц.

Участники диалога подтвердили приверженность сотрудничеству в различных областях, учитывая обязательства стран по Парижскому соглашению о борьбе с изменением климата. Основное внимание было уделено вопросам энергетического перехода, декарбонизации и реализации совместных проектов для достижения углеродной нейтральности.

Министр Ёдзи Муто представил «Дорожную карту по достижению углеродной нейтральности в Центральной Азии», разработанную совместно с министерствами стран-участниц. Эта карта стала логическим продолжением договоренностей, достигнутых на первом диалоге в 2023 году, где стороны договорились ускорить проекты энергетического перехода с использованием механизмов двустороннего кредитования и государственно-частного финансирования.

Участники поделились опытом своих стран в области борьбы с изменением климата, обсудили использование различных технологий для декарбонизации с учетом национальных особенностей и рассмотрели перспективы реализации конкретных проектов, связанных с Дорожной картой. Также достигнута договоренность о поддержке проектов в области возобновляемых источников энергии с целью достижения углеродной нейтральности в регионе, а также усилить сотрудничество между странами региона и Японией в этом направлении.

Формат «Центральная Азия + Япония» был создан в 2004 году для содействия региональному сотрудничеству и решению общих задач, направленных на стабильность и развитие Центральной Азии. Первый диалог по экономике и энергетике, инициированный Японией в 2023 году, заложил основу для углубления взаимодействия в сфере энергетики и устойчивого развития. Второй диалог укрепил эти усилия, подтвердив важность совместной работы для достижения глобальных климатических целей. ///nCa, 17 сентября 2025 г.