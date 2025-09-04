Президент Международного газового союза подтвердил участие в OGT 2025

Ашхабад, Туркменистан — 2 сентября 2025 года – Андреа Стегер, президент Международного газового союза (МГС), подтвердил своё личное участие в качестве ключевого спикера на конференции OGT 2025, который пройдёт с 22 по 24 октября 2025 года в Ашхабаде.

Выступление г-на Стегера придаст значительный вес высокоуровневому диалогу OGT в переломный момент для региональных и мировых энергетических рынков. МГС объединяет глобальную газовую экосистему — национальные ассоциации и компании по всей цепочке создания стоимости — для продвижения безопасных, надежных и низкоуглеродных энергетических решений. Первое в истории OGT личное участие Президента МГС свидетельствует о растущей международной значимости конференции и стратегическом положении Туркменистана на перекрестке евразийской энергетики. На сегодняшний день МГС насчитывает более 130 членов из более чем 70 стран, представляя свыше 90% мирового газового рынка, что подчёркивает его масштаб и авторитет.

«Участие г-на Стегера призвано придать импульс дискуссиям о будущем природного газа, как ключевого элемента к низкоуглеродному будущему», — отметили в Организационном комитете OGT.

Новые спикеры, важная повестка

Динамика вокруг OGT 2025 продолжает нарастать: на сегодняшний день свое участие в конференции подтвердили более 300 международных делегатов из 40 стран, еженедельно подтверждаются новые спикеры — руководители национальных и международных нефтегазовых компаний, технологических лидеров и финансовых институтов. Их участие отражает возрастающее внимание рынка к монетизации газа, развитию инфраструктурной связанности и масштабируемой декарбонизации — направлениям, по которым Туркменистан усиливает взаимодействие с региональными и глобальными партнерами.

Почему ключевое выступление МГС важно

Глобальный взгляд на газ и энергетический переход. Президентство в МГС обеспечивает панорамное видение баланса спроса-предложения, регуляторных сигналов и технологической готовности по континентам — контекст, необходимый для решений по долгосрочным проектам.

Президентство в МГС обеспечивает панорамное видение баланса спроса-предложения, регуляторных сигналов и технологической готовности по континентам — контекст, необходимый для решений по долгосрочным проектам. Мост к прагматичной декарбонизации. От сокращения выбросов метана до улавливания и хранения CO2 и гибкости энергосистем — экосистема МГС находится в центре практических решений, совмещающих безопасность поставок и климатические цели.

От сокращения выбросов метана до улавливания и хранения CO2 и гибкости энергосистем — экосистема МГС находится в центре практических решений, совмещающих безопасность поставок и климатические цели. Катализатор партнерств. Ключевой доклад поможет консолидировать инвесторов, операторов и регуляторов вокруг практического сотрудничества в развивающемся Центральноазиатском энергетическом коридоре.

Ключевые сессии

Программа OGT 2025 нацелена на результаты. Среди основных сессий:

Министерский диалог: энергетическая безопасность, рыночный обзор и роль газа в сбалансированном энергопереходе.

энергетическая безопасность, рыночный обзор и роль газа в сбалансированном энергопереходе. Монетизация газа и инфраструктура: трубопроводная связанность, хранилища, СПГ и региональные интерконнекторы для индустриального роста.

трубопроводная связанность, хранилища, СПГ и региональные интерконнекторы для индустриального роста. Сокращения выбросов метана и CO 2 : обнаружение, улавливания и хранения CO2 и гибкости энергосистем: от пилотных к реальным инвестиционным проектам

: обнаружение, улавливания и хранения CO2 и гибкости энергосистем: от пилотных к реальным инвестиционным проектам Цифровые операции и надежность: ИИ для эффективной разработки недр, предиктивное обслуживание и киберустойчивость энергосистем.

ИИ для эффективной разработки недр, предиктивное обслуживание и киберустойчивость энергосистем. Финансирование: модели соглашений, смешанное финансирование и ESG-капитал для евразийских проектов.

модели соглашений, смешанное финансирование и ESG-капитал для евразийских проектов. Локализация и кадры: трансфер компетенций, развитие поставщиков и инновационных экосистем.

Растущая роль Туркменистана

Обладая четвертыми запасами природного газа в мире, Туркменистан расширяет партнерства, модернизирует инфраструктуру и направляет инвестиции в более чистые и умные энергетические системы. Проведение юбилейного OGT в Ашхабаде подчеркивает приверженность страны содержательному, ориентированному на будущее диалогу в момент, когда надежность газоснабжения и декарбонизация важны как никогда. ///nCa, 4 сентября 2025 г. (материал предоставлен Организаторами OGT 2025)