В Туркменистане стартует Международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей»

21 августа в Ашхабаде стартовала Международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей». Событие, ставшее традиционным, привлекло внимание туркменских и зарубежных компаний, учебных центров и международных организаций, специализирующихся на производстве товаров и услуг для детей.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил участникам и гостям выставки поздравление, в котором подчеркнул особую заботу государства о детях. «Радостный смех счастливых детей – самое прекрасное отражение благополучия Отчизны, полной уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне», – отметил глава государства. Он также акцентировал внимание на том, что политика Туркменистана направлена на полноценное обучение, отдых и воспитание детей как эрудированных, физически крепких и преданных Родине личностей.

Выставка-ярмарка представит современные экспозиции, включающие развивающие игры, школьные принадлежности, спортивные и электронные товары, а также экологически чистую продукцию высокого качества для детей и подростков. В рамках мероприятия запланированы тематические мастер-классы, конкурсы, презентации инновационных разработок и консультации для родителей, что значительно повышает значимость события.

Как отметил Президент, в Туркменистане успешно реализуется социальная политика, основанная на принципах гуманизма. По всей стране строятся современные дошкольные и школьные учреждения, физкультурно-оздоровительные и развлекательные комплексы, оснащённые передовым оборудованием от ведущих мировых производителей. Это создаёт благоприятную среду для получения детьми фундаментальных знаний, расширения кругозора и формирования высоких нравственных качеств.

«Kids Expo: всё для детей» предоставляет уникальную возможность туркменским и иностранным предприятиям продемонстрировать свои инновационные разработки, а детям – проявить свои способности через участие в конкурсах и мастер-классах. Выставка-ярмарка стала не только ярким событием, но и важной платформой для обмена опытом и идеями в сфере детского образования. ///nCa, 21 августа 2025 г.