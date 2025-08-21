США и Туркменистан провели 11-й раунд Ежегодных двусторонних консультаций

20 августа 2025 года в Вашингтоне состоялся одиннадцатый раунд Ежегодных двусторонних консультаций между Соединёнными Штатами Америки и Туркменистаном, сообщается в заявлении, опубликованном Госдепартаментом США.

Консультации возглавили заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Рашид Мередов и заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джон Марк Поммершайм.

Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между США и Туркменистаном, сосредоточив внимание на ключевых направлениях, включая сотрудничество в сфере безопасности, развитие экономических и инвестиционных возможностей, а также углубление взаимодействия в рамках дипломатической платформы «C5+1», способствующей региональному сотрудничеству в Центральной Азии.

В ходе переговоров было подчеркнуто значение поддержки двусторонних бизнес-проектов с участием ведущих американских компаний и расширения инвестиционных перспектив в Туркменистане для укрепления экономических связей.

Заместитель помощника госсекретаря Поммершайм завершил консультации, вновь подтвердив неизменную поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Туркменистана.

Консультации подчеркнули развитие партнёрских отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении и общих целях. Обе стороны выразили оптимизм в отношении будущего сотрудничества, отметив намерение продолжать укреплять связи посредством постоянного диалога и совместных инициатив. ///nCa, 21 августа 2025 г.