Министр иностранных дел Туркменистана Мередов встретился с государственным секретарем Рубио в Вашингтоне

20 августа 2025 года в Вашингтоне состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Государственным секретарем США Марко Рубио.

По сообщению Госдепа США, на встрече обсуждались вопросы расширения экономических и торговых связей, содействия региональной интеграции через дипломатическую платформу “С5+1” и укрепления региональной безопасности.

Госсекретарь Рубио выразил благодарность министру иностранных дел Мередову за поддержку Туркменистана в оказании помощи гражданам США, покинувшим Иран во время недавнего израильско-иранского конфликта.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность продолжения сотрудничества между США и Туркменистаном как по двусторонним, так и по региональным вопросам. ///nCa, 21 августа 2025 г.