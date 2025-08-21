Kids Expo 2025 в Ашхабаде: всё для детского счастья

Эльвира Кадырова и Тамир Шакиров

С 21 по 23 августа в Выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана в Ашхабаде проходит ярмарка «Kids Expo 2025: Всё для детей», которая собрала десятки участников и сотни маленьких гостей вместе с их родителями.

Выставочный центр на три дня превратился в большую интерактивную площадку, где каждый ребёнок может найти занятие по душе. На ярмарке представлены книжная и школьная продукция, игрушки, текстиль, детские продукты питания на любую возрастную группу, а также уникальные изделия местных ремесленников.

Внимание посетителей привлекают красочные стенды с товарами для школы — рюкзаками, канцелярией, глобусами и настольными играми. В рамках программы проходят мастер-классы по конструированию, лепке и другим видам творчества. Для любителей интеллектуальных игр организована шахматная зона, где юные участники могут попробовать свои силы на больших досках. На выставке также можно подробно ознакомиться познакомиться с образовательными курсами.

Помимо познавательной части, «Kids Expo» дарит детям и родителям атмосферу праздника. Для гостей работают зоны развлечений, можно потанцевать с аниматорами, поучаствовать в конкурсах, порисовать, побегать и попрыгать… Одним словом, рай детства и для взрослых!

Организаторы позаботились и о вкусных перекусах: на территории выставки расположены киоски с закусками, пиццей, мороженым и прохладительными напитками.

«Kids Expo 2025» — это место, где можно не только приобрести полезные товары к новому учебному году, но и провести время с пользой для ума и тела и просто приятно отдохнуть всей семьёй. ///nCa, 21 августа 2025 г.

Несколько фотографий с выставки: