Черноморский Регион Турции: Природа, История и Изысканная Кухня

Турецкий Черноморский регион с его свежим воздухом, зелеными холмами и чистыми пляжами – идеальное место для летнего отдыха. Главное сокровище этих мест – прохладные высокогорные плато.

Здесь можно остановиться в традиционных деревянных домах и по-настоящему расслабиться в объятиях природы. Регион также известен своей богатой историей, скрытыми тропами, уникальной культурой, особенными блюдами и традициями чаепития.

1. Западное Причерноморье — где встречаются природа и культура

Всего в четырех часах езды от Стамбула находится Болу, знаменитый национальным парком Йедигёллер и городами Гёйнюк и Мудурну, входящими в сеть «Медленных городов» (Slow City). Неподалеку, в Карабюке, расположен Сафранболу — объект всемирного наследия ЮНЕСКО и также член сети «Медленных городов».

Кастамону выделяется своими элегантными домами, мечетью Махмуд-бея (охраняемой ЮНЕСКО) и городком Дадай. В Синопе находится самая северная точка Турции — мыс Инджебурун, а также крепость Синоп и район Герзе. Самсун — город, с которого началась Война за независимость, здесь можно увидеть точную копию корабля Бандырма и посетить птичий заповедник в дельте Кызылырмак, охраняемый ЮНЕСКО.

2. Высокогорные плато Восточного Причерноморья

Орду и Гиресун вошли в список «Лучших мест для путешествий в 2025 году» по версии Lonely Planet. Плато Чамбаши, Першембе и Кейфалан в Орду славятся своим чистым воздухом и прозрачной водой. Мыс Першембе — место, где, по легенде, разворачивались события мифа о Ясоне и аргонавтах. В Гиресуне находятся высокогорные плато Кюмбет, Бекташ и гора Сис, а также деревня Кушкёй, известная своим уникальным «языком свиста», который находится под защитой ЮНЕСКО.

Трабзон — центр культуры и природы. Здесь можно посетить монастырь Сумэла (объект ЮНЕСКО), крепость Трабзон, мечеть Айя-София и высокогорные плато Мачка-Шолма, Эрикбели, Лустра и Карестер. Ризе знаменит своими чайными плантациями, плато Айдер и крепостью Зил, расположенной вдоль реки Фыртына. Артвин известен своими зелеными долинами, плато Качкар и Кафкасёр, городом Шавшат (объект ЮНЕСКО) и биосферным заповедником Камили.

3. Насладитесь вкусами Черного моря

Местная кухня поражает своим разнообразием: это и куймак из кукурузной муки с маслом и сыром, и блюда из капусты (каралахана), и, конечно, знаменитая рыба хамси. Ризейский чай считается одним из самых натуральных в мире. Орду и Гиресун — родина лучшего в Турции фундука. Самсунский пиде, лукум из Сафранболу или трабзонский сутлач из Хамсикёя станут яркими моментами вашего гастрономического путешествия. ///nCa, 18 августа 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)