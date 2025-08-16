Продвижение концепции «Единое здоровье»: в Туркменистане прошла третья национальная межведомственная встреча

Страновой офис ВОЗ в Туркменистане оказал содействие в проведении третьего заседания Национального межведомственного координационного комитета по внедрению подхода «Единое здоровье» в Туркменистане.

Встреча состоялась в Центре общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, на котором участвовали представители ключевых государственных министерств, ведомств и международных партнёров для оценки прогресса и укрепления сотрудничества в рамках реализации проекта «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии в рамках инициативы “Единое здоровье” в Центральной Азии, в Туркменистане».

Участники обсудили внедрение подхода «Единое здоровье» в таких отраслях как охрана здоровья человека, здоровье животных и охрана окружающей среды. Встреча стала платформой для подведения итогов за первую половину 2025 года, обмена информацией и выявления возможностей для улучшения координации и наращивания потенциала.

Повестка дня включала всестороннюю оценку хода реализации проекта в каждом секторе с выделением ключевых достижений, проблем и уроков, извлечённых из опыта. Также обсуждались стратегические приоритеты и предлагались совместные мероприятия для дальнейшего укрепления готовности и механизмов реагирования Туркменистана на возможные пандемии в будущем.

Во встрече приняли участие представители более чем 25 национальных учреждений, включая Министерство финансов и экономики Туркменистана, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерство сельского хозяйства Туркменистана, Министерство охраны окружающей среды Туркменистана, Министерство юстиции Туркменистана и другие ключевые ведомства. Международные партнёры, такие как ФАО, также приняли участие, подтвердив свою поддержку лидерству Туркменистана в вопросах региональной безопасности в сфере здравоохранения.

Эта инициатива подчёркивает неизменную приверженность Туркменистана концепции «Единое здоровье», которая предполагает интегрированные усилия различных дисциплин для решения проблем здравоохранения на стыке взаимодействия человека, животных и окружающей среды. Укрепляя сотрудничество между секторами и партнёрами, Туркменистан предпринимает активные шаги для создания устойчивой и единой системы общественного здравоохранения. ///nCa, 16 августа 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)