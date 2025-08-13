News Central Asia (nCa)

Турция фиксирует рост доходов от туризма за первое полугодие 2025 года

За первые шесть месяцев 2025 года Турция приняла около 26 миллионов 389 тысяч туристов, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от туризма достигли 25,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 7,6%.

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2024 году Турция стала четвертым в мире рынком въездного туризма.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, в среднем иностранные гости провели в стране 10 ночей и потратили по 106 долларов в сутки на человека — на 8% больше, чем в прошлом году.

«Несмотря на геополитические вызовы, Турция продолжает устойчивый рост в сфере туризма. Наша стратегия по диверсификации направлений и рынков дает положительные результаты», — отметил министр на пресс-конференции в Стамбуле.

Среди лидеров по числу прибывших туристов — Россия (2,61 млн человек), Германия (2,42 млн) и Великобритания (1,75 млн). Рост туристического потока также зафиксирован из стран Америки, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. ///nCa, 13 августа 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

