Турция фиксирует рост доходов от туризма за первое полугодие 2025 года

За первые шесть месяцев 2025 года Турция приняла около 26 миллионов 389 тысяч туристов, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от туризма достигли 25,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 7,6%.

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2024 году Турция стала четвертым в мире рынком въездного туризма.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, в среднем иностранные гости провели в стране 10 ночей и потратили по 106 долларов в сутки на человека — на 8% больше, чем в прошлом году.

«Несмотря на геополитические вызовы, Турция продолжает устойчивый рост в сфере туризма. Наша стратегия по диверсификации направлений и рынков дает положительные результаты», — отметил министр на пресс-конференции в Стамбуле.

Среди лидеров по числу прибывших туристов — Россия (2,61 млн человек), Германия (2,42 млн) и Великобритания (1,75 млн). Рост туристического потока также зафиксирован из стран Америки, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. ///nCa, 13 августа 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)