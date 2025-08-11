Мир на Кавказе и предстоящая встреча глав государств Центральной Азии – о чем говорили Национальный Лидер Туркменистана и Президент Азербайджана в ходе телефонного разговора

10 августа состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В начале беседы стороны с удовлетворением отметили нынешний высокий уровень отношений между двумя странами.

В ходе разговора подчёркнуто значение достигнутых договорённостей и документов, подписанных в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Соединённые Штаты Америки, в частности, Декларации, подписанной Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве Президента США, парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместного обращения об упразднении Минской группы ОБСЕ, в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с достижением этих исторических соглашений.

В свою очередь, Алиев поздравил руководство Туркменистана с успешным завершением состоявшейся в Авазе Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

В связи с этим, была отмечена важность трёхсторонней встречи между Туркменистаном, Узбекистаном и Азербайджаном, проведённой в Авазе по инициативе Аркадага Бердымухамедова. Стороны отметили наличие больших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества трёх стран по широкому спектру направлений, в частности, в сфере развития транспортно-коммуникационных коридоров.

Также была упомянута состоявшаяся в Авазе встреча глав государств стран Центральной Азии, где обсуждались вопросы, связанные с предстоящей Консультативной встречей глав государств стран ЦА, которая пройдёт осенью в Ташкенте. В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой о присоединении Азербайджана к этому формату сотрудничества.

Национальный Лидер туркменского народа, воспользовавшись случаем, пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Туркменистан с визитом в любое удобное время.

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны. ///nCa, 11 августа 2025 г.