Представители Туристических Агентств Туркменистана посетили Анталию

Агентство по продвижению и развитию туризма Турции (TGA) и Авиакомпания Turkish Airlines в мае организовали ознакомительную поездку в туристическую столицу Турции Анталья.

В этой поездке приняли участие представители десяти туристических агентств Туркменистана.

В рамках программы, посвященной теме море, песок и солнце, Туркменские специалисты посетили 8 отелей с высокими стандартами и выдающимися концепциями в своих областях.

Представители туристических агентств, посетившие многочисленные туристические, природные, исторические и культурные достопримечательности Антальи, также отведали уникальные блюда и насладились атмосферой местных ресторанов и кафе.

В этом курортном городе, который ежегодно привлекает миллионов туристов из разных уголков земли также были проведены деловые встречи с представителями турецкой туриндустрии для обмена информацией и налаживания сотрудничества.

///nCa, 16 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)