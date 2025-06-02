2 июня 2025 года в Бухаресте состоялся велопробег, организованный Посольством Туркменистана в Румынии в честь Всемирного дня велосипеда – инициативы Туркменистана, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году.

Мероприятие прошло при поддержке муниципалитета Бухареста и Ассоциации «Зелёная революция». В нём приняли участие главы дипломатических миссий, представители посольств, представители МИД Румынии, туркменские граждане и студенты.

С приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Румынии Аннаммаммет Аннаев, подчеркнув роль спортивной дипломатии в продвижении политики нейтралитета, укреплении международного сотрудничества и пропаганде здорового образа жизни – ключевых направлений внешней политики Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Отмечено значение резолюции ООН от 15 марта 2022 года, инициированной Туркменистаном, о включении велосипеда в общественный транспорт как инструмента устойчивого развития.

Участники выразили признательность Туркменистану за вклад в развитие экологических и гуманитарных инициатив, укрепляющих международный диалог и межкультурные связи. ///nCa, 2 июня 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)