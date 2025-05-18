Национальный Лидер принял главу представительства АБР в Туркменистане – подписан меморандум о взаимопонимании по внедрению “умных” и “зеленых” технологий в городе Аркадаг

17 мая 2025 года в городе Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, Национальный лидер туркменского народа и председатель Халк маслахаты Туркменистана, встретился с директором Постоянного представительства Азиатского банка развития в Туркменистане Артуром Андрисяком.

В ходе встречи Андрисяк выразил благодарность Аркадагу Бердымухамедову за уделенное время и подтвердил заинтересованность АБР в расширении сотрудничества с Туркменистаном, признав страну надежным партнером, обладающим значительным экономическим потенциалом и впечатляющими темпами развития.

Бердымухамедов подчеркнул, что АБР занимает особое место в международных финансовых отношениях Туркменистана, особо отметив Стратегию партнерства с Туркменистаном на 2024-2028 годы, которая была недавно одобрена как Правлением АБР, так и правительством Туркменистана. Данная стратегия служит основой для будущего двустороннего сотрудничества и сосредоточена на трех ключевых областях:

1. Поддержка перехода к устойчивой к изменению климата “зеленой” экономике

2. Повышение конкурентоспособности за счет диверсификации, частного предпринимательства и развития человеческого капитала

3. Поддержка структурных и институциональных реформ

Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана реализации данной стратегии, отметив, что при участии АБР уже успешно завершены два проекта в энергетическом и железнодорожном секторах. Он также упомянул, что АБР предоставил техническую помощь в размере 12 миллионов долларов в различных секторах, и выразил желание Туркменистана еще больше расширить сферы сотрудничества.

Важным итогом встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадаг и Азиатским банком развития. Данное соглашение направлено на ускорение строительных работ в городе Аркадаг, где первый этап строительства уже завершен, а второй находится в стадии реализации. Меморандум направлен на сотрудничество в области энергетики, водоснабжения и городского развития, внедрение “умных” и “зеленых” городских технологий, включая водо- и энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии и повторное использование воды.

Андрисяк отметил, что в 2025 году исполняется 25 лет сотрудничеству между АБР и Туркменистаном, что совпадает с Международным годом мира и доверия, инициированным Туркменистаном. Он предложил организовать памятное мероприятие в ознаменование этой вехи.

В ходе встречи было также выдвинуто предложение об открытии здесь учебного центра для медсестёр медицинских учреждений, что является результатом работы вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова О.Атабаевой.

Бердымухамедов подчеркнул, что двустороннее сотрудничество укрепило экономику Туркменистана благодаря проектам транспортной инфраструктуры, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни, способствуя возрождению Великого Шелкового пути в современном формате.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии двустороннего сотрудничества и реализации высокотехнологичных проектов, которые будут способствовать развитию Туркменистана. /// nCa, 18 мая 2025 г.