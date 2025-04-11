Каракумское двуречье

Руслан Мурадов

В юго-восточной части Каракумов, ограниченной с юга возвышенностью Бадхыз, почти не встречаются пески, а только безводная степь простирается на добрую сотню километров между двумя реками. Реки Мургаб и Теджен стекают с горных кряжей Афганистана и ограничивают эту часть пустыни с востока и запада. В эпоху Античности эти реки назывались Марг и Арий, – так, по крайней мере, сказано в «Географии» Страбона, жившего в I веке до нашей эры. А в Средневековье через каракумское междуречье пролегали две важнейшие трассы Шелкового пути. Они соединяли древний мегаполис Мерв с Гератом на юге от него и с Серахсом на западе.

Южный маршрут тянулся вдоль левобережья Мургаба. Вереницы верблюдов и всадников двигались вверх по течению реки мимо многочисленных поселений Мервского оазиса и через два дневных перехода достигали легендарной плотины Султан-бент. Хотя ее название издавна связано с именем сельджукского султана Санджара, который приказал возвести ее якобы с употреблением горной смолы и свинца, существовала она и прежде. Первая плотина в этой узловой точке всей оросительной системы Мерва была поставлена в глубокой древности, поэтому неоднократно разрушалась во время бесчисленных войн и восстанавливалась вновь. Так было до и после Сельджуков, а в своем нынешнем виде Султан-бент существует с 1910 года.

Выше по реке находился средневековый городок Каринейн, или Баркдиз, с которым отождествляются археологические бугры в урочище Имам-баба. Географы IX–X веков характеризуют его как поселение в пустыне на берегу реки, расположенное на высоком холме. При осмотре городища исследователи обнаружили обильный археологический материал от VI–VII до XV–XVI веков включительно. Расположенный над поймой реки, зажатый с обеих сторон песками, Баркдиз-Каринейн в Средние века занимал выгодную позицию на старом пути из Мерва в Балх и Герат как пункт остановки караванов. Потому-то основным занятием его жителей в ту пору была сдача внаем вьючных животных, а на городище еще в конце ХIX столетия существовали руины крупного караван-сарая из жженого кирпича.

Согласно данным средневековых арабских путеводителей IX–X веков, следующим крупным пунктом был Асадабад. Он лежал на расстоянии около 40 километров от Каринейна, и этому расстоянию соответствуют остатки довольно значительного городища на том же левом берегу в 8–10 километрах к югу от современного поселка Сарыязы.

За Асадабадом на пути, который, как и сейчас, тянулся вдоль левого берега реки близ современного поселки Ташкепри, лежал Хаузан. Историк начала ХIII века Йакут ал-Хамави характеризовал его как селение, «обильное зеленью, с обширными полями», что отвечает и современному ландшафту Ташкепри. В этом районе чрезвычайно интересна вереница пещерных помещений, когда-то вырытых в обрывистых склонах правого берега Мургаба на значительной высоте. Незаметные прежде, они обнажились благодаря размыву передних стенок в середине ХХ века, после сооружения Ташкепринского водохранилища.

Археолог Александр Марущенко, первым изучавший эти пещеры, отметил их расположение в нескольких ярусах, установил их жилое назначение, наличие крупных залов и перекрытых стрельчатыми сводами небольших прямоугольных комнат, а также нашел керамику XII–XIII веков. Даже с противоположного берега водохранилища на протяжении десяти километров по правобережью видно свыше полусотни гротов. Доступ к ним возможен лишь с лодки, так как берег здесь крайне обрывист.

За Хаузаном на расстоянии около 25 километров средневековые географы упоминали крепость Каср-и-Ахнаф, названную так в честь арабского полководца ал-Ахнафа ибн Кейса, обратившего местных жителей в ислам. Что от нее осталось, все еще тайна: раскопки там никогда не проводились. Дальше по реке снова можно увидеть рукотворные пещеры, вырубленные в толще обрывистого правого берега Мургаба, в районе Карабильской возвышенности, близ поселка Тагтабазар. Это Екеговак – двухъярусная конструкция с множеством подземных комнат вдоль прямого коридора, который на 37 метров уходит вглубь береговой толщи. Кто, когда и зачем придумал столь хитроумную форму жилища? Вот три главных вопроса, на которые уже давно ищут ответ ученые.

Как минимум с XI столетия вся эта местность по среднему течению Мургаба вокруг Тагтабазара упоминается под названием Пендждех, или в туркменском произношении – Пенди, что означает буквально «Пять селений». Сегодня старый топоним почти забыт и остался, пожалуй, только в названии ковров с характерным орнаментом, которые ткали проживающие там туркмены племен сарык и салыр. От Каср-и-Ахнафа средневековый путь шел в двух направлениях: один по Мургабу через Мерверуд на Балх, другой строго на юг, в Герат, вдоль Кушки – маловодного притока Мургаба.

Дорога из Мерва на запад, в сторону Каспия, шла двумя основными путями. Один проходил вдоль северных склонов Копетдага через Абиверд, Нису, Дехистан и далее в Иран. Другой был более прямым и уходил из Серахса в Нишапур, а дальше через персидские города в земли арабов. Этот второй маршрут известен по крайней мере с первых веков до нашей эры, то есть еще в парфянское время. Он детально описан в средневековых дорожниках. Покидая Мерв, караваны преодолевали этот путь за пять-шесть дней, доходя до Серахса, расположенного на правом берегу реки Теджен, которая в верховье носит название Герируд.

140 лет назад, весной 1884 года, молодой российский дипломат, камер-юнкер Николай Чарыков с небольшим отрядом отправился верхом на коне по этому тракту в Серахский оазис из Мерва, только что вошедшего в состав Российской империи. «Путь пролегал сначала между сплошными и богатыми пашнями, посевами и фруктовыми садами, – писал в своем отчете Чарыков. – Затем начались пески, покрытые роскошной травой, цветами и редким саксаульным лесом… На третий день впереди показалось нагорье, лежащее за персидской крепостью Новый Серахс, и к вечеру был сделан привал на правом берегу Теджена, у брода, вблизи развалин крепости Коушут-кала». Сегодня не видно и этих развалин, но рядом еще стоят глиняные стены и круглые башни иранского укрепления под названием Рукнабад.

Через несколько лет по тому же маршруту проехал русский писатель-путешественник и этнограф Евгений Марков, написавший о Тедженском оазисе не менее впечатляющие строки: «Тут множество чрезвычайно плодородных влажных низин, заливаемых рекой, заросших чисто тропическими лесами, изобилующих всяким зверьем и птицей… Тигры тут ежедневные гости и постоянные обитатели непроходимых плавней». Но оба автора, не заметив, прошли мимо затерянных в пустыне руин средневековых караван-сараев. Между тем, сведения о существовании в IX–X веках большой караванной дороги из Мерва в Серахс и расположении на ее трассе пяти главных остановок содержатся в ранних сочинениях арабских авторов.

В конце XIХ века еще ничего не было известно о расположении городка Данданакана, у стен которого в 1040 году произошла историческая битва Сельджуков с Газневидами. Через 30 километров от этого места находилась Тильситана – укрепленный городок ремесленников, ныне лежащий на дне Хаузханского водохранилища. Следующий пункт – Уштурмагак – был на расстоянии еще 35 километров. Там и сейчас возвышается городище Кала Бурун с руинами построек XI–XII веков. Далее на почти такой же дистанции стоял замок Наджара, построенный в VI–VII веках, а вокруг него позже вырос компактный городок с караван-сараями, базаром и ремесленными мастерскими.

Если Данданакан был случайно обнаружен в 1942 году и частично раскопан московскими археологами, оказавшимися в эвакуации в Ашхабаде, то все остальные памятники в пятидесятые годы прошлого века выявил и обследовал туркменский археолог Курбан Адыков, защитивший свою диссертацию о средневековом торговом пути из Мерва в Серахс.

От замка Наджара всего 14 километров до Старого Серахса – главного транспортного узла на участке между Мервом и Нишапуром – крупнейшими городами Хорасана в эпоху Шелкового пути. Серахс, возникший в первом тысячелетии до нашей эры, в VI–VII веках стал значительным городом, обведенным мощными стенами с круглыми башнями и рвом. Ныне они составляют ядро археологического парка «Старый Серахс». Именно в Серахсе при Сельджуках возникла артель мастеров строительного дела, которых приглашали на строительство в города Хорасана и прилегающие к нему области. Из того, что они возвели у себя на малой родине, сохранились мавзолеи Серахс-баба, Лукман-баба, Меана-баба, Ярты-гумбез. А самое знаменитое их творение – мавзолей султана Санджара в Мерве.

Спустя столетие после восточного похода Александра Македонского, который осенью 330 года до нашей эры перешел со своей армией реку Арий, Серахс вошел в состав Греко-Бактрийского царства. Позднее город оказался на периферии Парфянской империи, а в раннем Средневековье стал наместничеством государства Сасанидов. Именно с этого времени в связи с обострением отношений Персидской державы с кочевниками Центральной Азии – эфталитами и тюрками, закрывшими северную ветвь караванных трасс, выросла роль Серахса в торговых путях через Мерв. Прояснить многие страницы истории этого города помогли археологические раскопки, которые начал в 1929 году краевед Павел Арбеков, в пятидесятые годы продолжили Александр Марущенко, Курбан Адыков, а позже – Овезгельды Оразов. Благодаря этим археологам удалось не только выяснить подлинную историю Серахса, но и составить первую археологическую карту всего Серахского оазиса.

После долгой паузы в девяностые годы ученые вернулись в Серахс. Теперь раскопками занялась совместная туркменско-польская экспедиция под руководством профессора Варшавского университета Барбары Каим. Сначала работы велись на крепостной стене былого города, а затем был раскопан небольшой холм Меле-Хейран, расположенный в 10 километрах к востоку от Старого Серахса. Там обнаружились руины неизвестного святилища, которое функционировало в III–VII веках. Хорошо сохранились нижние части стен многочисленных помещений, украшенные панелями с растительным орнаментом в технике резьбы по ганчу, а также настенной живописью. Нет сомнений в том, что это был Аташ-Бехрам – так в эпоху Сасанидов называли храм победного огня – самый главный в зороастризме.

Выше по течению Теджена – там, где в Герируд впадает горная речка Кешефруд, находится знаменитый каменный мост Пулхатын. Никто не знает, когда он был построен, но место это выбрано не случайно. В стратегическом отношении всем было удобно иметь постоянную переправу через реку, которая летом частично высыхает, но во время весеннего половодья достигает глубины трех метров. Свой нынешний облик этот пятиарочный мост получил в 1896 году, когда совместными усилиями правительств России и Персии был капитально отремонтирован, и с тех пор он почти не пострадал.

Двадцать лет назад в нескольких километрах южнее этого моста в русле Теджена после возведения дамбы образовалось огромное искусственное озеро. По соглашению между Ираном и Туркменистаном его водами теперь пользуются обе страны. Ближе к истокам Теджен-Герируд петляет в узком и живописном Зюльфагарском ущелье. Там, на одной из вершин горного плато, находится неприступная каменная крепость Инжирли, окруженная со всех сторон глубокими каньонами. Единственный вход был хорошо защищен сторожевыми башнями. Археолог Теркеш Ходжаниязов датировал крепость IX–XIII веками. Но и позже, вплоть до ХV века, судя по найденным черепкам, крепость еще была заселена. На ее территории, занимающей площадь свыше трех гектаров, сохранились руины многочисленных полуподземных жилищ из дикого камня. Между ними – узкие улочки и дворики. Однако самая примечательная постройка этого городка – мечеть колонно-купольного типа, распространенного в средневековой исламской архитектуре.

А дальше, вдоль современной туркменско-афганской границы, замыкая Каракумы по скалам и холмогорью, которое весной покрывают красные маки и тюльпаны, в сторону Мургаба тянется заповедный Бадхыз. Но и там, в краю захватывающего дух природного ландшафта, несмотря на полное безводье, встречаются следы человека. ///nCa, 11 апреля 2025 г. (первоначальное опубликовано в Международном Журнале «Туркменистан» 2024 г. № 11-12)

Руслан Мурадов – историк архитектуры. Его научные интересы – Центральная Азия от архаики до современности. Более конкретные темы его работ – средневековое исламское искусство, святыни и сакральная география, русская архитектура 19 века и советский модернизм. Научная страница Руслана Мурадова – https://independent.academia.edu/rmuradov