Делегация Туркменистана приняла участие на очередном заседании СМИД СНГ и встрече в формате «Центральная Азия-Россия»

11 апреля 2025 года в г. Алматы делегация Туркменистана под руководством заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств.

В мероприятии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру направлений взаимодействия в формате Содружества. Обсуждены вопросы многостороннего партнерства в области политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на ближайший период.

В тот же день в г.Алматы состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран в рамках «Центральная Азия – Россия’.

Стороны обсудили перспективы многостороннего сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе Саммита Глав государств формата, а также определили алгоритмы по развитию взаимовыгодного партнерства по направлениям, представляющим интерес для стран участниц диалога. ///МИД Туркменистана, 11 апреля 2025 г.