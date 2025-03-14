Туркменистан и Беларусь обсудили деловое партнерство в Минске

Посол Туркменистана в Беларуси Назаргулы Шагулыев принял участие в деловом мероприятии, организованном в Минске в Национальном центре маркетинга при МИД Республики Беларусь.

В форуме приняли участие министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, представители ключевых ведомств в правовой и инвестиционной сферах, а также руководители более 40 дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, что подчеркивает высокий интерес международного сообщества к экономическому потенциалу страны.

В ходе мероприятия была представлена актуальная информация о ведении бизнеса в Беларуси в 2025 году. Особый акцент был сделан на возможностях финансирования инвестиционных проектов, инвестиционной инфраструктуре, преференциальных режимах для иностранных инвесторов, а также на правовой базе.

На полях мероприятия состоялась встреча Посла Шагулыева с директором Национального центра маркетинга Николаем Борисевичем, который подробно рассказал о деятельности центра.

Национального центра маркетинга предлагает полный спектр услуг для развития внешнеэкономической деятельности, активно содействуя реализации торгово-экономической политики Беларуси. Организация имеет соглашения о сотрудничестве более чем с 70 зарубежными странами.

Борисевич выразил готовность Национального центра маркетинга РБ к развитию сотрудничества с Туркменистаном, реализации перспективных совместных инициатив и обмену опытом.

Посол Шагулыев подтвердил стремление туркменской стороны к активизации торгово-экономического взаимодействия и реализации новых совместных проектов между Туркменистаном и Беларусью. ///nCa, 14 марта 2025 г.