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Заместитель министра иностранных дел Туркменистана почтил память погибших при катастрофе пассажирского самолета «Azerbaijan Airlines»

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Заместитель министра иностранных дел Туркменистана, заведующий отделом Государственного протокола и международных отношений Аппарата Президента Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев посетил посольство Азербайджана в Туркменистане в связи с объявленным в Азербайджане Днем траура, сообщает Азертадж.

От имени туркменской стороны он передал искренние соболезнования послу Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмету Гезалову в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL.

С. Мухамметдурдыев оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве, выразив глубокую скорбь и поддержку братскому азербайджанскому народу в этот тяжелый момент. ///nCa, 26 декабря 2024 г.

 

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