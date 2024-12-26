Россия и Пакистан запустят грузовое железнодорожное сообщение через Центральную Азию

Россия и Пакистан запустят первый прямой грузовой поезд между двумя странами в следующем году для стимулирования взаимной торговли, передает пакистанский телеканал PTV со ссылкой на министра энергетики Пакистана Аваиса Легари.

В интервью российскому информационному агентству ТАСС Аваис Легари сообщил, что Москва и Исламабад собираются запустить «первый грузовой поезд, который отправится из России в Пакистан» к концу марта 2025 года.

Перевозки будут осуществлены по восточной ветке международного транспортного коридора «Север-Юг» через территорию Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Исполняющий обязанности генерального директора российской железнодорожной компании «РЖД Логистика» Олег Полеев, чьей компании поручено координировать тестовые перевозки, заявил, что новый маршрут существенно сэкономит время и расходы на доставку товаров и поможет увеличить товарооборот между государствами. ///nCa, 26 декабря 2024 г.