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Студенты туркменского вуза посетили головной офис ADNOC в Абу-Даби

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Группа студентов Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана совершила ознакомительный визит в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках образовательной программы, организованной Посольством ОАЭ в Туркменистане совместно с Дипломатической академией имени Анвара Гаргаша, будущие дипломаты посетили головной офис национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Об этом сообщает Посольство ОАЭ в Туркменистане.

В ходе визита студентов тепло приветствовали высокопоставленные руководители ADNOC: Исполнительный вице-президент по кадровой стратегии, управлению талантами и эффективности Айша Аль Хаммади и Старший вице-президент по развитию персонала группы компаний Султан Аль-Гайти. Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели также присутствовал на встрече.

В ходе визита студенты получили возможность ознакомиться с деятельностью одной из крупнейших энергетических компаний мира и пообщаться с опытными специалистами. Встреча стала отличной платформой для обмена опытом и обсуждения перспектив сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ в энергетической сфере.

Программа обучения, разработанная для туркменских студентов, включает в себя не только посещение компаний и государственных учреждений, но и культурные мероприятия, направленные на знакомство с историей и традициями ОАЭ. Пятидневная программа предоставила молодым дипломатам уникальную возможность расширить свой кругозор и получить практические знания, которые будут полезны для их будущей профессиональной деятельности.///nCa, 18 декабря 2024 г.

 

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