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11 туркменских вузов вошли в международный рейтинг UI GreenMetric 2024

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В 2024 году 11 туркменских высших учебных заведений попали в престижный международный рейтинг UI GreenMetric, который оценивает вклад университетов в устойчивое развитие. Этот рейтинг был создан Университетом Индонезии в 2010 году и является одной из ведущих платформ для оценки усилий университетов в области экологической устойчивости, сообщает министерство образования Туркменистана.

Что такое рейтинг UI GreenMetric?

UI GreenMetric анализирует деятельность университетов по шести основным категориям, таким как инфраструктура и обустройство кампуса, энергоэффективность и меры по сокращению выбросов углерода, управление отходами, управление водными ресурсами, развитие экологически чистых транспортных решений, вклад университетов в научные исследования и образовательные программы по устойчивому развитию.

Каждый из индикаторов оценивается в баллах, которые затем суммируются для формирования общего результата.

Наивысшую позиции среди туркменских вузов заняли Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огузхана и Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова, которые попали в первые 500 вузов в мировом рейтинге. Вузы продемонстрировали высокий уровень по таким показателям, как инфраструктура и образовательные инициативы.

Кроме того, в первую тысячу вузов мира вошли:
• Международная академия коневодства имени Аба Аннаева;
• Туркменский сельскохозяйственный институт;
• Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева;
• Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана;
• Инженерно-технический и транспортно-коммуникационный институт Туркменистана;
• Туркменский государственный архитектурно-строительный институт;
• Государственный энергетический институт Туркменистана;
• Туркменский государственный институт финансов;
• Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназар Сейди.

Рейтинг UI GreenMetric World University Rankings ежегодно обновляется и публикуется Университетом Индонезии.

Туркменистан продолжает развивать образовательную систему, подчеркивая важность интеграции экологических стандартов и научных инноваций. Участие в таких рейтингах мотивирует вузы на дальнейшее совершенствование и обмен опытом с международным сообществом. ///nCa, 16 декабря 2024 г.

 

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