РЦПДЦА, UNOCT и Правительство Узбекистана организовали брифинг высокого уровня о Региональном экспертном совете по репатриантам

10 декабря 2024 года РЦПДЦА, Управление Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (UNOCT) и Правительство Узбекистана провели брифинг высокого уровня, посвященный Центральноазиатскому региональному экспертному совету по реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из зон вооруженных конфликтов, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Мероприятие предоставило возможность проинформировать государства-члены ООН о текущих усилиях и достижениях Регионального экспертного совета и предоставило платформу для обсуждения проблем и возможностей партнерства в деле реабилитации и реинтеграции возвращенцев. Среди участников были также организации гражданского общества и эксперты.

В своем программном выступлении Каха Имнадзе, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава РЦПДЦА, заявил, что государства Центральной Азии первыми начали возвращать своих граждан из зон конфликтов, и их опыт может послужить примером для подражания другим государствам – членам ООН.

Идея создания Регионального экспертного совета была озвучена Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым в марте 2022 года в Ташкенте на Международной конференции высокого уровня на тему “Региональное сотрудничество между странами Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по осуществлению Глобального контртеррористического плана Организации Объединенных Наций» и получила поддержку со стороны государств Центральной Азии и международных партнеров. ///РЦПДЦА, 13 декабря 2024 г.