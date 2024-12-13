ПРООН поддерживает разработку Единого реестра избирателей с разбивкой по полу

Ашхабад, Туркменистан. 9-10 декабря 2024 года в Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Туркменистана был успешно проведен семинар по изучению передовой международной практики разработки единого реестра избирателей с разбивкой по полу. Мероприятие было организовано в рамках нового совместного проекта Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане под названием “Повышение потенциала Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане”.

В семинаре приняли участие представители Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов, органов местного самоуправления городов Ашхабад и Аркадаг, агентства “Туркменарагатнашык” и работники средств массовой информации. Эта группа в течение двух дней обеспечивала платформу для обмена знаниями и диалога о практике проведения выборов.

В своем вступительном слове г-жа Нарине Саакян, постоянный представитель ПРООН в Туркменистане, подчеркнула важность семинара: “Это первое мероприятие в рамках нашего нового проекта с Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. Это подчеркивает нашу общую приверженность демократическому управлению и способствует инклюзивному участию. Создание единого реестра избирателей с данными, дезагрегированными по признаку пола, является важным шагом в укреплении демократических процессов, повышении прозрачности выборов и укреплении общественного доверия”.

Совместный проект, запущенный в ответ на запрос Министерства иностранных дел Туркменистана и рекомендации Миссии ООН по оценке потребностей 2022 года, сосредоточен на трех ключевых стратегических областях:

1. Разработка единых списков избирателей, содержащих данные с разбивкой по полу, на основе передовой международной практики.

2. Повышение квалификации членов избирательных комиссий, включая дополнительные учебные модули с учетом гендерного подхода.

3. Содействие участию женщин в политической жизни, изучение вопроса о введении временных специальных мер в национальное избирательное законодательство.

В ходе семинара участники изучили инновационные подходы к регистрации избирателей и обсудили рекомендации по проекту закона Туркменистана “О едином государственном реестре избирателей”. Г-жа Гульнара Искакова, международный эксперт в области избирательного права и администрирования, выступила организатором мероприятия, используя свой обширный опыт для обсуждения практических стратегий внедрения единых списков избирателей. ///nCa, 13 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН в Туркменистане)