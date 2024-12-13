Генассамблея ООН провозгласила 23 октября Международным днем снежного барса

12 декабря Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Кыргызстана провозгласила 23 октября Международным днем снежного барса. Соавторами соответствующей резолюции стала 61 страна, включая Азербайджан, Афганистан, Индию, Казахстан, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, сообщает Служба новостей ООН.

Снежный барс обитает в высокогорных районах многих из этих стран. Он также известен как ирбис или снежный леопард. Это крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих с 1975 года числится в приложении I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, а с 1986 года – в приложении I к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных.

«Снежный барс – легендарный вид крупных кошек, обитающий в высокогорных хребтах Центральной и Южной Азии. Занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый, он сталкивается с серьезными угрозами, включая браконьерство, незаконную торговлю дикими животными и разрушение среды обитания, часто вызванное развитием инфраструктуры», – заявила в своем выступлении в Генассамблее Постоянный представитель Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева.

В принятой сегодня резолюции о провозглашении Международного дня подчеркивается, что популяции снежного барса уже в среднесрочной перспективе грозит риск исчезновения.

Ирбис является важной частью горных экосистем, которые, как говорится в резолюции, «играют чрезвычайно важную роль в обеспечении значительной части населения мира водными ресурсами и другими необходимыми ресурсами и услугами».

«Этот великолепный вид имеет решающее значение для биоразнообразия горных экосистем, играя важную роль в регулировании популяций добычи и выступая индикатором здоровья экосистемы», – рассказала Касымалиева.

Резолюция приглашает все заинтересованные стороны активизировать международное и региональное сотрудничество в поддержку усилий по сохранению снежного леопарда. ///nCa, 13 декабря 2024 г.