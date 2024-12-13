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Генассамблея ООН провозгласила 23 октября Международным днем снежного барса

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12 декабря Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Кыргызстана провозгласила 23 октября Международным днем снежного барса. Соавторами соответствующей резолюции стала 61 страна, включая Азербайджан, Афганистан, Индию, Казахстан, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, сообщает Служба новостей ООН.

Снежный барс обитает в высокогорных районах многих из этих стран. Он также известен как ирбис или снежный леопард. Это крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих с 1975 года числится в приложении I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, а с 1986 года – в приложении I к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных.

«Снежный барс – легендарный вид крупных кошек, обитающий в высокогорных хребтах Центральной и Южной Азии. Занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый, он сталкивается с серьезными угрозами, включая браконьерство, незаконную торговлю дикими животными и разрушение среды обитания, часто вызванное развитием инфраструктуры», – заявила в своем выступлении в Генассамблее Постоянный представитель Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева.

В принятой сегодня резолюции о провозглашении Международного дня подчеркивается, что популяции снежного барса уже в среднесрочной перспективе грозит риск исчезновения.

Ирбис является важной частью горных экосистем, которые, как говорится в резолюции, «играют чрезвычайно важную роль в обеспечении значительной части населения мира водными ресурсами и другими необходимыми ресурсами и услугами».

«Этот великолепный вид имеет решающее значение для биоразнообразия горных экосистем, играя важную роль в регулировании популяций добычи и выступая индикатором здоровья экосистемы», – рассказала Касымалиева.

Резолюция приглашает все заинтересованные стороны активизировать международное и региональное сотрудничество в поддержку усилий по сохранению снежного леопарда. ///nCa, 13 декабря 2024 г.

 

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