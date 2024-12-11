Национальный Лидер туркменского народа встретился с Председателем Совета Старейшин ОТГ

Во вторник, 10 декабря, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырымом.

Йылдырым отметил, что Турция на международном уровне поддерживает правовой статус постоянного нейтралитета Туркменистана, дважды признанный ООН. Он передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Президенту Сердару Бердымухамедову, а такжке Аркадагу.

Поблагодарив за добрые слова, Национальный Лидер туркменского народа в свою очередь адресовал главе Турции ответные приветствия.

В ходе встречи были обсуждены итоги 16-го заседания Совета аксакалов Организации тюркских государств в Будапеште и проведённой в его рамках встречи.

Как отмечалось, Туркменистан и Турцию связывают многовековые дружественные и братские отношения, что служит основой для углубления межправительственного взаимодействия, которое сегодня осуществляется на высоком уровне. Всё это время межгосударственный диалог развивается на принципах равноправия, взаимного уважения, поддержки и доверия.

Туркменистан придаёт большое значение всестороннему сотрудничеству с соседними и братскими странами, в частности, с тюркскими государствами, сказал Аркадаг, отметив, что братские народы связывают отношения, основанные на исторической, культурной и духовной общности. Это служит прочной базой для развития межгосударственного взаимодействия.

В ходе встречи подчёркивалось, что отношения Туркменистана с Организацией тюркских государств выходят на качественно новый уровень, в данной связи целесообразно расширение совместных программ и проектов, реализуемых с подразделениями этой Организации, в частности, в рамках ТЮРКСОЙ. Констатировалось, что Резолюция «2025 год – Международный год мира и доверия» была единогласно принята Генеральной Ассамблей ООН.

Гурбангулы Бердымухамедов также пригласил Бинали Йылдырыма принять участие в качестве почётного гостя в предстоящих международных мероприятиях по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

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В ходе визита в Ашхабад, Председателю Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырыму было присвоено звание «Почетный старейшина Туркменистана». Он также был награжден юбилейной медалью «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» (В честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги) и памятными знаками Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna». ///nCa, 11 декабря 2024 г.