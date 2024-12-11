МОМ и Туркменистан наметили планы сотрудничества на предстоящий год

10 декабря 2024 года в МИД Туркменистана прошла встреча заместителя министра Мяхри Бяшимовой с новоназначенным региональным координатором по Центральной Азии Международной организации по миграции (МОМ), Главой МОМ в Казахстане Серханом Актопраком.

Туркменская сторона поздравила гостя с назначением на новую должность и выразила надежду на продолжение плодотворного партнерства.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия Туркменистана с МОМ, а также намечены совместные задачи на перспективу.

Стороны подчеркнули, что вопросы обеспечения прав беженцев и лиц без гражданства, противодействия торговле людьми рассматриваются Туркменистаном в качестве приоритетных направлений партнерства с авторитетными международными организациями.

В этом контексте, благодаря планомерной и систематической работе в настоящее время Туркменистан проявил международное лидерство, став первым государством-участником Конвенций о безгражданстве, разрешившим все известные случаи безгражданства, а также первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к Глобальному альянсу по искоренению безгражданства.

Собеседники с удовлетворением отметили успешную реализацию «Плана проектов, планируемых к осуществлению Правительством Туркменистана совместно с Представительством Международной организации по миграции в Туркменистане в 2024 году», а также наметили направления сотрудничества на 2025 год.

В завершение встречи собеседники выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия.///nCa, 11 декабря 2024 г.