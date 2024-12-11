Какие трансграничные хабы развивает Казахстан?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу по созданию в стране полноценных транспортно-логистических хабов в Центральной Азии и в Каспийском регионе.

Для ее реализации вокруг на границах Казахстана с Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией и на Каспийском побережье создаются транспортно-логистические и торговые центры. Их создание ускорит торговое взаимодействие с приграничными странами, увеличит рост несырьевого экспорта на 30%, упростит логистические процедуры для бизнеса. О проектах хабов рассказал на недавнем правительственном заседании министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Хаб на границе с Кыргызстаном

В 2025 году на границе Кыргызстана и Казахстана начнется строительство «Индустриального торгово-логистического комплекса». Он расположится в пункте пропуска Карасу – Ак-Тилек, который является участком международного автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

Комплекс будет предоставлять услуги хранения и предпродажной подготовки продукции, консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям. На территории комплекса будет действовать упрощенная пограничная система и система регистрации автотранспортных средств и грузов.

На сегодняшний день формируется пул потенциальных резидентов данного хаба.

Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия»

Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» станет крупнейшим в регионе центром консолидации, обработки и дистрибуции грузопотоков, а также производственной кооперации в рамках коридора «Север – Юг».

Центр будет размещен вблизи пунктов пропуска «Атамекен» (Казахстан) и «Гулистан» (Узбекистан).

Здесь расположатся производственные площадки, склады для хранения, транспортная инфраструктура.

Помимо того, на территории центра будут созданы новые производства в сфере машиностроения и металлообработки, фармацевтики, электротехнической, химической, кожевенной и текстильно-швейной продукции, налажена переработка сельскохозяйственной и промышленной продукции.

В перспективу, МЦПК активизирует деловые связи между производителями и предпринимателями Узбекистана и Казахстана, а также простимулирует увеличение взаимного товарооборота до $10 млрд в ближайшие 5 лет.

Центр трансграничной торговли «Евразия»

В 2026 году состоится запуск Центра трансграничной торговли «Евразия».

Он будет размещен на территории, примыкающей к аэропорту города Уральска и обеспечит груз трафик в крупнейшие федеральные округи России и страны Восточной Европы.

Для реализации Центра создана индустриальная зона под инвестпроекты по производству красок, полимерных покрытий, пластиковой тары/контейнеров и 3D декор-панелей.

Хоргосский узел

«Хоргосский узел» выступает неотъемлемым элементом расширения транзитного потенциала Казахстана, а также является частью китайской инициативы «Один пояс – один путь», где учитывается географическое положение, инфраструктурный потенциал с выходом на Европу и страны Ближнего Востока.

Реализация проекта «Хоргосский узел» заключается в сопряжении и интеграции инфраструктурных объектов для наращивания объемов экспорта, транзита и развития производственной кооперации. Он даст импульс развитию торгово-экономического сотрудничества на границе Казахстана и Китая.

Каспийский узел

«Каспийский узел» будет направлен на страны прикаспийского региона с населением более 100 млн человек.

«Каспийский узел» позволит нарастить транзит грузов, следующих на Транскаспийском маршруте из Китая в Европу, а также простимулирует развитие контейнерной линии «Туркменбаши – Актау – Китай».

В рамках Каспийского узла ведется развитие ключевых морских портов Казахстана – Актау и Курык.

В 2025 году на территории порта Актау завершится строительство контейнерного хаба. С потенциальным инвестором – китайским портом Ляньюньган» – подписано соглашение о привлечении инвестиций в данный проект. Также в участии в реализации проекта выразили заинтересованность международные компании «PSA International» (Сингапур), «Abu Dhabi Ports Group» (ОАЭ), «Adani Group» (Индия), «Rhenus» (Германия).

Создание контейнерного хаба в порту Актау обеспечит увеличение перевалки грузов с 92 до 300 тысяч контейнеров в год.

Порт Курык существенно расширит свою инфраструктуру за счет многофункционального морского терминала «Саржа». На территории терминала будут построены терминал генеральных грузов, универсальный терминал, терминал наливных грузов, а также транспортно-логистический центр и производственный комплекс общей мощностью порядка 10 млн тонн. Срок завершения проекта – 2026 год.

В целом, реализация указанных проектов позволит к 2030 году увеличить пропускную способность портов Актау и Курык до 30 млн тонн.

Какова роль хабов?

Министр Арман Шаккалиев подчеркнул, что создание производств совместно с приграничными странами посредством выстраивания системы трансграничных хабов в качестве зон опережающего развития будет способствовать:

усилению роли РК в системе трансконтинентальных и межгосударственных экономических коридоров;

росту товарооборота между странами и укреплению стратегических отношений;

развитию промышленной кооперации и транспортно-логистической инфраструктуры;

развитию экспортного потенциала РК;

организации современных мультимодальных хабов для обслуживания международных грузовых потоков.

По словам министра, на сегодняшний день полностью завершены мероприятия и процедуры по принятию организационно-распорядительных документов, необходимых для создания хабов. В частности, подписаны два межправительственных соглашения с Узбекистаном и Кыргызстаном, созданы индустриальные зоны. ///nCa, 11 декабря 2024 г.