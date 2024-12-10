В Ашхабад прибыл новый Посол Эстонии

9 декабря 2024 года Председатель Меджлиса Туркменистана Д.Гулманова приняла верительную грамоту от Посла Эстонии в Туркменистане Яап Ора (с резиденцией в Астане).

Гульманова представила Послу информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана, а также о деятельности национального Парламента.

Стороны выразили готовность к расширению парламентских связей.

Также Посол Яап Ора вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана Ахмету Гурбанову.

Стороны обсудили повестку туркмено-эстонских отношений. Было отмечено, что сотрудничество между Туркменистаном и Эстонской Республикой развивается на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнёрства.

Дипломаты рассмотрели перспективы наращивания отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.///nCa, 10 декабря 2024 г.