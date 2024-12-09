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Представительство ЕС в Туркменистане проводит интеллектуальный турнир «Зимний кубок-2024»

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Представительство Европейского союза в Туркменистане успешно организовала свой четвертый ежегодный интеллектуальный турнир «Зимний кубок-2024», посвященный Дню прав человека. Мероприятие состоялось в Ашхабаде 8 декабря 2024 года, собрав участников из Ашхабада и регионов Туркменистана.

«Зимний кубок-2024» бросил вызов 42 командам, включающим около 300 участников, чтобы продемонстрировать свой интеллект, критическое мышление и аналитические способности. В состав команд вошли студенты школ и университетов, специалисты из частного и государственного секторов, а также представители СМИ. Состязание проводилось как на туркменском, так и на русском языках, что обеспечивало инклюзивность и более широкое участие. Правила турнира требовали, чтобы команды находили правильный ответ на поставленный вопрос в течение одной минуты, демонстрируя свою логику, быстрое мышление и навыки командной работы.

Победившая команда «Триумф» состояла из студентов и выпускников Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Второе место заняла команда «Галилео», а третье место заняла команда «Закрытое мероприятие». Этот ежегодный турнир — больше, чем просто соревнование. Он отражает приверженность Представительства ЕС содействию правам человека и развитию духа диалога, инклюзивности и непрерывного обучения.

Мероприятие также предоставило участникам ценную возможность углубить свое понимание богатой культуры, истории и традиций Европейского союза. Такие мероприятия, как «Зимний кубок-2024», демонстрируют приверженность ЕС укреплению связей между людьми и празднованию важности прав человека, образования и культурного обмена. ///nCa, 9 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)

 

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