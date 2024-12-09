Историческое Открытие в Церкви Святого Николая: Найден Саркофаг

В церкви Святого Николая в районе Демре в Анталье, был обнаружен саркофаг. Руководитель раскопок доц. д-р Эбру Фатма Фындык, преподаватель кафедры истории искусств Университета Хатай Мустафы Кемаля, предоставила информацию о раскопках в церкви и сказала: «В рамках проекта Министерства культуры и туризма Турции «Наследие для будущего» мы работаем внутри 20-метровой двухэтажной конструкции, которая граничит с церковным двором с юга».

Эбру Фатма Фындык продолжила: «Во время бурения внутри конструкции мы неожиданно обнаружили саркофаг. Этот саркофаг, среди группы недекорированных саркофагов, сделан из местного камня и имеет слегка высокую бочкообразную крышку. Крышка, которая образует полукруглый выступ на узкой стороне, имеет ручку. Подземная часть саркофага длиной около 2 метров, по оценкам, имеет высоту 1,5-2 метра. Согласно первоначальным оценкам, ее сходство с типами саркофагов в регионе поразительно. Кроме того, во время бурения было обнаружено множество фрагментов терракотовых масляных ламп и костей животных, прежде чем они оказались около саркофага».

Она добавила: «Мы считаем, что впервые столкнулись с саркофагом на месте. Тот факт, что саркофаг был обнаружен совсем рядом с церковью, в которой, как полагают, находится могила Святого Николая, очень воодушевляет нас. В рамках проекта мы будем рады завершить раскопки и реставрацию района, где находится саркофаг, и внести вклад в развитие туризма в нашей стране».

О Святом Николае

Хотя Санта Клаус часто изображается путешествующим по миру на оленьих санях, местом, где родился и жил Святой Николай, было солнечное средиземноморское побережье Анатолии. Его глубокое сострадание к детям вдохновило представить Санта-Клауса, как отзывчивого старика, который, как полагают, доставляет подарки детям. Святой Николай родился около 300 г. н. э. в ликийском городе Патара и был единственным ребенком богатого торговца пшеницей. О жизни Николая известно немного, но легенд о нем много. Считается, что он творил чудеса с самого раннего возраста. Одна из легенд рассказывает о том, как он выжил, попав в ловушку под обломками церкви в юности. Его чудесные деяния продолжались и во взрослой жизни, с причудливыми историями о том, что он тайно обеспечил приданым трех молодых девушек, бросая деньги в их окна или дымоходы, спас корабль от затопления и даже вернул к жизни трех мертвых детей. Он стал известен своей щедростью, оказывая помощь людям, и тайной раздачей подарков, особенно детям и морякам.

Известный как покровитель детей и моряков, Святой Николай через несколько лет покинул свой родной город Патара и поселился в близлежащем городе Мира. Известный как современный Демре, город Мира некоторое время был столицей ликийской цивилизации и центром епископства. Святой Николай много лет служил чудотворным епископом Миры, оставив наследие доброты и веры. Сегодня Мира приветствует посетителей своими скальными гробницами ликийского периода и нетронутым театром римского периода. Считается, что Святой Николай скончался в возрасте 65 лет 6 декабря 343 года в Мире. Скорбящие миряне построили церковь, чтобы почтить его святую память, и похоронили его в саркофаге, его последнем пристанище. Однако, эта церковь, на стенах которой изображены чудеса Святого Николая, позже была разрушена землетрясением и набегами и перестроена как купольная церковь в IX веке. Следующий самый масштабный ремонт церкви был выполнен в 1042 году императором Восточной Римской империи IX Константином и его женой Зоей. Благодаря этим усилиям церковь Святого Николая сегодня является одним из лучших образцов архитектуры ближневосточной Римской империи. Церковь, которая с 2000 года находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, также является одним из важнейших мест христианства в Турции, и тысячи людей ежегодно посещают ее с целью паломничества. ///nCa, 10 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)