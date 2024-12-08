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Генассамблея ООН приняла инициированную Туркменистаном Резолюцию «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии»

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2 декабря 2024 года в ходе 43-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, представленная Туркменистаном от имени стран Центральной Азии «Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии».

Представляя проект резолюции, Постоянный представитель Туркменистана при ООН А.Атаева, поблагодарила страны-члены ООН за поддержку проекта и подчеркнула, что Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, выступает важным элементом глобального режима нераспространения, утвердив первый в Северном полушарии безъядерный регион.

Как известно, в настоящий период Туркменистан председательствует в Договоре о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. На днях в Ашхабаде прошло юбилейное совещание по укреплению сотрудничества между безъядерными зонами в честь 15-летия вступления в силу данного Договора.

По итогам упомянутого совещания был подписан Меморандум о взаимопонимании между Зоной, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и Агентством по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ).

Осуществляя миролюбивую внешнюю политику, основанную на принципах позитивного нейтралитета, Туркменистан выдвигает важные предложения по обеспечению глобального мира и доверия, консолидации международных усилий во благо всего человечества.

Об актуальности данных предложений и их широкой поддержке мировым сообществом свидетельствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН соответствующих Резолюций, инициированных Туркменистаном.///МИД Туркменистана, 7 декабря 2024 г.

 

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