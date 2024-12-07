Посольство Китая в Туркменистане присоединилось к празднованию Международного дня инвалидов

3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. Советник-посланник Посольства Китая в Туркменистане госпожа Чжун Хуа вместе с молодыми дипломатами посетила праздничное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов и 10-летию образования Центра Поддержки инвалидов Туркменистана.

Дипломатическая миссия Китая в Туркменистане традиционно уделяет большое внимание вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями.

Каждый год посольство передаёт подарки через Центр Поддержки инвалидов, общественную организацию «Ýenme» и другие структуры. В этом году в качестве Посольство подарило китайские игрушки, канцелярские принадлежности и продукты питания.

Участие в подобных мероприятиях подчеркивает приверженность Китая к укреплению гуманитарного сотрудничества с Туркменистаном и заботе о наиболее уязвимых слоях населения.///nCa, 7 декабря 2024 г.

Несколько фото с мероприятия: