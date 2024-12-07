BOTAŞ готова поддержать экспорт туркменского газа в Турцию

6 декабря 2024 года в Ашхабаде состоялась встреча представителей руководства государственного концерна «Туркменгаз» с делегацией, возглавляемой генеральным директором турецкой компании «ВОТАŞ» Абдулвахит Фиданом, сообщает Международный Информационный Центр Туркменистана.

Туркменскую сторону возглавил Председатель ГК «Туркменгаз» Максат Бабаев.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов поставок туркменского газа в Турцию, а также возможностей краткосрочного и долгосрочного сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Одной из ключевых тем переговоров стало обсуждение модернизации экспортных путей туркменского газа в Турцию. Турецкая компания «BOTAŞ» выразила готовность оказать всестороннюю поддержку в улучшении инфраструктуры и расширении каналов поставок газа, что позволит обеспечить более стабильный доступ туркменского топлива на турецкий и мировой рынки.

«BOTAŞ», являющаяся государственной нефтегазовой компанией Турции, занимается транспортировкой и торговлей нефти и газа как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

На встрече была подчеркнута важность постоянных контактов между двумя государственными компаниями для эффективной реализации совместных проектов и укрепления энергетического сотрудничества. ///nCa, 7 декабря 2024 г.