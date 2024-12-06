Взаимные инвестиции Турции и Туркменистана превысили 200 миллионов долларов

Объем взаимных инвестиций между Туркменистаном и Турцией превысил 200 миллионов долларов США. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства торговли Турции о встрече министра Омер Болата с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений.

Министр Болат отметил значительный прогресс в двусторонних отношениях, особенно в последнее время. Он подчеркнул, что объем торговли между странами приблизился к 2,7 миллиарда долларов, а турецкие подрядчики реализовали в Туркменистане около 1100 проектов на сумму 53,5 миллиарда долларов.

Министр выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества в области торговли, инвестиций и подрядных работ.

Он отметил готовность турецких подрядчиков, доказавших свое качество, реализовывать новые проекты в Туркменистане.

Особое внимание было уделено роли Межправительственной турецко-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству в развитии двусторонних отношений.

Планируется, что следующее заседание комиссии состоится в Турции в первом квартале 2025 года под сопредседательством вице-президента.

Болат подчеркнул значительный потенциал турецко-туркменских отношений, особенно в сферах торговли, энергетики, транспорта и логистики. Он выразил надежду, что следующая встреча комиссии будет способствовать дальнейшей реализации этого потенциала.///nCa, 6 декабря 2024 г.