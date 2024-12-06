Туркменистан провел юбилейное совещание по укреплению сотрудничества между безъядерными зонами

5 декабря 2024 года в Министерстве иностранных дел состоялось совещание государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии на тему «Укрепление сотрудничества между существующими зонами, свободными от ядерного оружия».

Встреча была посвящена 15-летию вступления в силу Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Туркменистан проводит данное совещание в рамках своего председательства в Договоре о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Основная цель совещания – активизация сотрудничества пяти существующих в мире зон, свободных от ядерного оружия.

В совещании приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Монголии, главы дипломатических миссий региона, аккредитованные в Туркменистане, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также представители местных и зарубежных академических кругов и научно-исследовательских институтов, в том числе специализирующихся в области разоружения и нераспространения.

Генеральный Секретарь Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (OPANAL), а также Председатель Африканской комиссии по ядерной энергии участвовали во встрече посредством видеоконференцсвязи.

Для участия в заседании в Ашхабад прибыли эксперты Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов отметил значимость данного совещания, призванного содействовать развитию сотрудничества между существующими зонами, свободными от ядерного оружия. Было отмечено, что зона в Центральной Азии – это первая зона, свободная от ядерного оружия, созданная в Северном полушарии.

В частности, подчёркнуто, что Туркменистан поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития под эгидой ООН. Страна выступает за разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения, обеспечение всеобщей ядерной безопасности.

Туркменистан строго привержен реализации положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о мерах по поддержанию и укреплению эффективного сотрудничества между существующими зонами, включая потенциальные механизмы связи и обмен информацией.

Была отмечена значимость заседания с точки зрения укрепления позиций зон, свободных от ядерного оружия на международной арене, повышение осведомленности общественности к теме нераспространении ядерного оружия и мирного использования атомной энергии.

На совещании были рассмотрены вопросы, с которыми сталкиваются безъядерные зоны, в том числе предоставление международных юридически обязывающих гарантий безопасности и улучшение взаимосвязи между зонами. В этой связи, отмечена значимость подписания в декабре 2023 года, в рамках председательства Республики Таджикистан, Меморандума о сотрудничестве между Зоной, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии и Африканской комиссией по ядерной энергии.

Участники подчеркнули ключевое значение развития сотрудничества между всеми существующими зонами, свободными от ядерного оружия, в области ядерного разоружения и нераспространения и подтвердили приверженность укреплению этого партнерства, в целях полного осуществления положений Договоров о создании зон, свободных от ядерного оружия и обмена и передовым опытом в этой области. Подчеркнуто значение этих зон в укреплении как глобального, так и регионального мира и безопасности, особенно в период международной напряженности.

По итогам совещания был принят Итоговый документ.

Важно отметить, что после совещания был подписан Меморандум о взаимопонимании между Зоной, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и Агентством по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ), что знаменует собой важный шаг на пути консолидации общих усилий зон, свободных от ядерного оружия в глобальном измерении.///МИД Туркменистана, 5 декабря 2024 г.