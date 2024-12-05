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Туркменистан принял участие в третьем заседании Группы высокого уровня проекта DARYA в Ташкенте

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4 декабря 2024 года в Ташкенте, Узбекистан, прошло третье заседание Группы высокого уровня (ГВУ) в рамках регионального проекта DARYA (Диалог и действия для находчивой молодежи в Центральной Азии). Мероприятие, организованное Европейским фондом образования (ЕФО) при поддержке Европейского Союза, собрало заместителей министров образования и труда из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представителей ЕС, международных организаций и других заинтересованных сторон.

С туркменской стороны участвовали заместитель министра труда и социальной защиты Туркменистана, представитель посольства Туркменистана в Республике Узбекистан и представители Министерства образования Туркменистана.

В рамках мероприятия обсуждались ключевые достижения проекта DARYA, а также перспективы укрепления устойчивости через образовательные и профессиональные программы. Особое внимание уделялось следующим темам:

• Развитие навыков, соответствующих требованиям рынка труда.
• Поддержка инклюзивного и устойчивого образования.
• Внедрение гибких квалификационных систем

В первый день участники сосредоточились на общей политике устойчивого развития. Открытие началось с приветственных слов директора ЕФО Пилви Торсти, специального представителя ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала и представителей Узбекистана.

В ходе сессий обсуждались:
• Потенциал инвестиций для устойчивого развития навыков.
• Роль молодежи в “зеленой” экономике и климатических инициативах.

Особое внимание привлекли параллельные дискуссии, где представители стран Центральной Азии и международных организаций обсудили возможности регионального сотрудничества и совместных инициатив.

Второй день мероприятия будет посвящен детальному анализу достижений проекта DARYA. Заместители министров и представители из стран Центральной Азии поделятся опытом решения социально-экономических вызовов через образовательную политику.

Основные сессии будут включать:
• Презентацию результатов мониторинга навыков и анализа рынка труда.
• Обсуждение механизмов внедрения устойчивых квалификаций.
• Параллельные рабочие группы для разработки дальнейших шагов.

В рамках мероприятия первого дня участники подчеркнули важность межправительственного диалога и согласованной работы для обеспечения устойчивого развития региона. Были представлены стратегические рекомендации, которые войдут в основу дальнейших инициатив в рамках проекта DARYA.

Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом, укрепления сотрудничества и стратегического планирования в сфере образования и профессионального развития в Центральной Азии. Проект DARYA продолжает играть ключевую роль в поддержке молодежи региона, создавая возможности для инклюзивного и устойчивого развития навыков, необходимых в современном мире.///Министерство образования Туркменистана, 4 декабря 2024 г.

 

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